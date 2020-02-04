Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците

Новости

Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр 16:07
Эво Моралес решил стать сенатором 16:02
Toyota сделала для России дерзкую Camry 16:01
В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ 16:00
В Судане найдено древнее изображение семи планетарных божеств 15:44
В Афинах раскопали "колодец проклятий" для связи с загробным миром 15:42
Федеральная палата адвокатов предложила упомянуть в Конституции роль адвокатуры 15:38
Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству 15:37
В России отменили обязательное лицензирование авиаперевозок 15:33
В КЧР ветераны войны получат по 50 тысяч рублей от республики 15:33
В квартирах столичного региона станет теплее 15:31
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям 15:16
Россия эвакуирует из Китая 10 граждан Беларуси 15:10
Мариинский театр отменил выступление Китайского оркестра из-за коронавируса 15:05
ГАЗ получил сертификат на принципиально новый автобус 15:01
В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами 14:58
Сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II выйдет в РФ одновременно со всем миром 14:57
В Калининграде нашли подпольный склад сигарет на 3 млн рублей 14:45
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор мордовской колонии 14:39
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства 14:33
Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый 14:31
Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии 14:22
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей 14:21
В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек 14:07
Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 14:55
Рубрика: Власть

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците

Текст: Кира Латухина (Череповец)
Фото: Константин Завражин
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию - это высшая форма демократии, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце, назвав это плебисцитом, волеизъявлением граждан. Но полномочия действующего президента продлевать там не нужно, выборы должны проходить на альтернативной основе, считает он.

"Дети задают вопросы и нужно понять, как правильно на них отвечать, - задала вопрос одна из участниц. - Будет общероссийское голосование. Обозначив позицию, выразим вотум доверия вам... Имеет ли смысл проводить выборы президента, это же затратно? Может, проголосовав сейчас, мы сможем продлить ваши полномочия на 6 лет?".

"Это же школьники задают, они еще не подросли", - удивился Владимир Путин. "Они проектируют свое будущее", - ответила собеседница.

Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении

"За время работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают, как должны", - констатировал глава государства. "Часто очень возникает вопрос в здравоохранении или образовании, когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно быть сделано. А федеральный и региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - добавил он.

"Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей была ответственность за то, что происходит внизу. Поэтому я это предложил, - сказал Путин по поправкам в Конституцию. - Но не для того, чтобы продлить свои полномочия".

Фото: РИА Новости
Срок подачи поправок к Конституции продлен до 14 февраля

Глава государства назвал предстоящее всероссийское голосование "плебисцитом, волеизъявлением граждан". И если они примут поправки, никто не сможет сказать, что здесь что-то не так. "Это высшая форма демократии", - сказал он.

"Полномочия действующего президента продлевать? Думаю, что нет. Выборы главы государства должны быть сделаны на альтернативной основе", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ РГ-Фото

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам