Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию - это высшая форма демократии, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце, назвав это плебисцитом, волеизъявлением граждан. Но полномочия действующего президента продлевать там не нужно, выборы должны проходить на альтернативной основе, считает он.

"Дети задают вопросы и нужно понять, как правильно на них отвечать, - задала вопрос одна из участниц. - Будет общероссийское голосование. Обозначив позицию, выразим вотум доверия вам... Имеет ли смысл проводить выборы президента, это же затратно? Может, проголосовав сейчас, мы сможем продлить ваши полномочия на 6 лет?".

"Это же школьники задают, они еще не подросли", - удивился Владимир Путин. "Они проектируют свое будущее", - ответила собеседница.

"За время работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают, как должны", - констатировал глава государства. "Часто очень возникает вопрос в здравоохранении или образовании, когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно быть сделано. А федеральный и региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - добавил он.

"Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей была ответственность за то, что происходит внизу. Поэтому я это предложил, - сказал Путин по поправкам в Конституцию. - Но не для того, чтобы продлить свои полномочия".

Глава государства назвал предстоящее всероссийское голосование "плебисцитом, волеизъявлением граждан". И если они примут поправки, никто не сможет сказать, что здесь что-то не так. "Это высшая форма демократии", - сказал он.

"Полномочия действующего президента продлевать? Думаю, что нет. Выборы главы государства должны быть сделаны на альтернативной основе", - заключил Путин.