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04.02.2020 16:11
Рубрика: Власть

Путин заявил о надежде на скорую победу над коронавирусом

Текст: Кира Латухина (Череповец)
Меры против коронавируса должны быть эффективными, все заинтересованы в том, чтобы они сработали как можно раньше. Об этом заявил президент на встрече с общественностью в Череповце.

"Я рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации", - заявил Владимир Путин. "Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать, как можно раньше", - сказал он, похвалив отечественных эпидемологов.

В России отличные специалисты и очень хорошие институты. "Мы первыми создали препарат против лихорадки Эболы, который оказался самым эффективным в мире... Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем", - подчеркнул президент.

Напомним, что вспышку коронавируса ВОЗ пока не считает пандемией: это эпидемическая ситуация с многочисленными очагами.

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