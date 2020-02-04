Путин заявил о надежде на скорую победу над коронавирусом

"Я рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации", - заявил Владимир Путин. "Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать, как можно раньше", - сказал он, похвалив отечественных эпидемологов.

В России отличные специалисты и очень хорошие институты. "Мы первыми создали препарат против лихорадки Эболы, который оказался самым эффективным в мире... Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем", - подчеркнул президент.

Напомним, что вспышку коронавируса ВОЗ пока не считает пандемией: это эпидемическая ситуация с многочисленными очагами.