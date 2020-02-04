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04.02.2020 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он находится под домашним арестом, сообщили в управлении СКР по Башкирии.

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По версии следствия, вечером 30 января 2020 года к подозреваемому на улице подбежал 14-летний мальчик и сообщил, что неизвестный мужчина завел их с другом в квартиру, где начал к ним приставать. Подросток сумел убежать от педофила, но его друг все еще оставался в квартире. Мальчик попросил о помощи, и мужчина направился на место, чтобы освободить парнишку. Ребенка удалось вызволить, но потом завязалась драка. Подозреваемый нанес насильнику удары руками и ногами, в результате чего мужчина умер в карете скорой помощи.

В отношении защитника детей возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следующие два месяца он проведет под домашним арестом. Следователи допросили подростков и свидетелей, назначили ряд экспертиз и изучили личности обоих участников конфликта.

Оказалось, что на подростков напал 54-летний мужчина, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Несмотря на то, что он мертв, в отношении него возбуждено уголовное дело за развратные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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