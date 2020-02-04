Более 85 тысяч москвичей зарегистрировалось на ЕГЭ-2020

Единый государственный экзамен в Москве в этом году будут сдавать более 85 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Как рассказал руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Андрей Постульгин, более 64 тысячи человек - выпускники московских школ текущего года, а около 12 тысяч - выпускники прошлых лет.

- Регистрация на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11 классе завершена, регистрация на ГИА для девятиклассников открыта до 1 марта включительно, - рассказал он.

Выпускные экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).