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04.02.2020 12:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 85 тысяч москвичей зарегистрировалось на ЕГЭ-2020

Текст: Максим Милославский

Единый государственный экзамен в Москве в этом году будут сдавать более 85 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
24 тысячи выпускников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Как рассказал руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Андрей Постульгин, более 64 тысячи человек - выпускники московских школ текущего года, а около 12 тысяч - выпускники прошлых лет.

- Регистрация на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11 классе завершена, регистрация на ГИА для девятиклассников открыта до 1 марта включительно, - рассказал он.

Выпускные экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).

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