9 февраля в Государственном историческом музее пройдет акция: бесплатное посещение по случаю дня рождения ГИМ.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин: 10 лет на посту, в подчинении 800 сотрудников. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число бесплатных билетов не безгранично. Многим ли повезет? Этот вопрос я задал директору ГИМ Алексею Левыкину.

- Ожидаем более 4 тысяч посетителей в день рождения музея, - рассказал Алексей Константинович. - В открытом доступе будут Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года. Такие акции мы устраиваем не первый год, и с каждым разом посетителей становится все больше.

Ваш музей знают все. Точнее, многие думают, что знают: ГИМ - это здание на Красной площади. На самом деле в комплекс входят также Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. И это еще не все, так?

Алексей Левыкин: Да, еще у нас Палаты бояр Романовых на Варварке и царская усадьба "Измайлово". Наш музейный комплекс развивается - в конце прошлого года музею выделен участок земли около Новодевичьего монастыря для экспозиционно-выставочного центра, где Исторический музей представит историю Новодевичьего монастыря, коллекции древнерусской живописи и памятников православной культуры.

У музеев с церковью порой разгораются конфликты. Вы - ладите?

Алексей Левыкин: Это слово неверно отражает наше взаимодействие: мы не ладим - мы вместе активно работаем с РПЦ. Покровский собор находится в совместном владении музея и церкви. Как в действующем храме, каждое воскресенье здесь проходят службы. И мы, и церковь делаем все, чтобы сохранить этот уникальный памятник, символ нашей культуры и истории. Музей ведет реставрационные работы в храме, сохраняя его для будущих поколений. Что касается нашего будущего музея около Новодевичьего монастыря, то идея его открытия принадлежит митрополиту Крутицкому и Коломенскому, главе Московской епархии.

Слышал, у вас 5 миллионов единиц хранения, но выставлено менее 1%.

Алексей Левыкин: Около 5 миллионов. Да, выставлена малая часть того, что храним. Одна из больших проблем музея - проблема фондохранилищ. Сейчас идут активные работы по строительству единого депозитария сразу для нескольких музеев в Коммунарке (Новая Москва). Мы рассчитываем там разместить 1,5 млн единиц хранения.

Попробую угадать: ваши основные посетители - студенты, пенсионеры и иностранные туристы?

Алексей Левыкин: Не угадали. Главный наш посетитель - взрослый россиянин. По итогам 2019 года ГИМ посетили 1,2 млн человек. Посетителей год от года все больше. Доля иностранного туриста примерно 20 %, основной объект их интереса - Покровский собор.

Александр II заложил камень в основание музея. В дни своей коронации его посетил Александр III. А кто еще из императоров и первых лиц СССР и РФ посещал ГИМ?

Алексей Левыкин: Российские императоры не обделяли вниманием Исторический музей. Одним из инициаторов его создания был великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, он же почетный председатель Исторического музея. Впоследствии председателем Исторического музея был великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Император Николай II передал в дар музею серию картин Василия Верещагина "1812 год". Важную роль в истории музея сыграли Виктор Степанович Черномырдин и Валентина Ивановна Матвиенко - их личное вмешательство спасло музей в ситуации, когда в 90-е гг. из-за недостатка финансирования были остановлены реставрационные работы.

А когда я встречал в музее Владимира Владимировича Путина и сказал, что мы рады его видеть во время первого визита, президент ответил: "Я не первый раз здесь".

А когда вы впервые побывали в этом музее? Помните свои ощущения?

Алексей Левыкин: Конечно, я помню свои детские впечатления. Больше всего поразили бивни мамонта. Их и сейчас можно увидеть в экспозиции музея. Помню и первое посещение студентом МГУ: приехал помочь разгрузить оборудование.

Компания на истфаке МГУ подобралась звездная...

Алексей Левыкин: Да, я учился вместе с интересными людьми. Вячеслав Никонов руководил у нас комитетом комсомола. Мой однокурсник Константин Затулин - депутат ГД. Мы по-прежнему дружим с Олегом Борисовичем Добродеевым, руководителем ВГТРК. Многие мои однокурсники и те, кто учился на младших курсах, сейчас известные государственные деятели, ученые, педагоги.

Средневековая Генуэзская крепость в городе Судак (Крым) с 1926 по 1958 годы была филиалом ГИМ. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вы суровый руководитель? У вас в подчинении порядка 800 человек.

Алексей Левыкин (смеется): Ну я разве похож на сурового руководителя? Если серьезно, то все зависит от ситуации. В моем подчинении большой коллектив, и моя задача - создать условия для его слаженной и эффективной работы. Я не сторонних радикальных кадровых решений, но за неисполнение должностных обязанностей, конечно, серьезно спрашиваю.

Этим летом будет 10 лет, как вы директор ГИМ. Чем гордитесь?

Алексей Левыкин: Эти десять лет пролетели как один год. Не мне судить, что удалось, а что нет. Но увеличение посещаемости ГИМ на 800 тысяч человек, а доходов музея на 40% - думаю, хороший результат. Как и создание Музея Отечественной войны 1812 года, реставрация Покровского собора и Палат бояр Романовых, открытие Артиллерийского двора. Скажу так: не мне, а всему коллективу музея есть, чем гордится. Нам удалось преодолеть тяжелую ситуацию, когда из прославленного Новодевичьего монастыря переехали в руинированные корпуса в Измайлово, которые на тот момент не были подготовлены ни для размещения фондов, ни для работы сотрудников. Также и во время строительства Музея Отечественной войны 1812 года, реставрации корпусов Старого Монетного двора работа коллектива музея не прекращалась ни на день. В сложнейших условиях все продолжали свою работу. Горжусь и тем, что музей стал активно заниматься издательской деятельностью, публикуя бесценные коллекции.

Кстати

Ленин в апреле

21 апреля в музее откроется выставка "Ленин. К 150-летию со дня рождения". Будут показаны малоизвестные предметы и документы из уникальной коллекции ГИМ, архивов ГАРФ, РГАМСИ и ФСБ. В частности, посетители увидят документы, связанные с покушением на Ленина в Сокольниках бандой Кошелькова. А также экспонаты из разряда неожиданных. Например, молитослов, подаренный Ленину-борцу с религией, в качестве талисмана на выздоровление после ранения в августе 1918 года.

Стреляла в Ильича Фанни (Фейга) Каплан. Ее пистолет Браунинг обр. 1900 года с номером 150489 хранился в Музее Ленина. Затем его фонды передали Историческому музею. Покажут ли народу тот браунинг? Директор ГИМ заверил журналистов "РГ": да, пистолет Каплан будет. И даже пули, извлеченные из тела Ленина. Приходите на выставку - все своими глазами увидите.