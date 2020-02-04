Новости

СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма 22:19
Минобороны опровергло обстрел российской военной полиции в Алеппо 22:13
Иран заявил, что продолжит сотрудничать в расследовании авиакатастрофы 22:01
Президент Польши подписал закон о судебной реформе 21:45
На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства 21:28
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 21:20
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке "Вашингтона" 21:08
Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму 20:56
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам 20:53
Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" 20:50
Мемориал в Маутхаузене дополнят информацией о советских героях 20:50
Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове 20:42
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 20:39
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 20:33
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 20:29
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 20:20
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 20:07
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 20:05
В Петербурге установили место захоронения Хармса 20:02
Опровергнута информация, что Россию на "Евровидении" представит Панайотов 19:57
В Калуге учитель повалил ученика на пол, пытаясь выгнать его с урока 19:51
В Помпеях предположительно нашли останки Плиния Старшего 19:44
В Англии раскопали загадочную могилу с 42 связанными скелетами 19:39
Таинственный египетский артефакт всплыл у берегов Израиля 19:37
Во Франции отыскали 1000-летнюю королевскую резиденцию 19:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 21:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Браунинг Каплан и архив ФСБ

Что можно будет увидеть нового в Историческом музее и в его филиале в Туле
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 24(8078)
9 февраля в Государственном историческом музее пройдет акция: бесплатное посещение по случаю дня рождения ГИМ.
Директор Исторического музея Алексей Левыкин: 10 лет на посту, в подчинении 800 сотрудников. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число бесплатных билетов не безгранично. Многим ли повезет? Этот вопрос я задал директору ГИМ Алексею Левыкину.

- Ожидаем более 4 тысяч посетителей в день рождения музея, - рассказал Алексей Константинович. - В открытом доступе будут Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года. Такие акции мы устраиваем не первый год, и с каждым разом посетителей становится все больше.

Ваш музей знают все. Точнее, многие думают, что знают: ГИМ - это здание на Красной площади. На самом деле в комплекс входят также Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. И это еще не все, так?

Алексей Левыкин: Да, еще у нас Палаты бояр Романовых на Варварке и царская усадьба "Измайлово". Наш музейный комплекс развивается - в конце прошлого года музею выделен участок земли около Новодевичьего монастыря для экспозиционно-выставочного центра, где Исторический музей представит историю Новодевичьего монастыря, коллекции древнерусской живописи и памятников православной культуры.

У музеев с церковью порой разгораются конфликты. Вы - ладите?

Алексей Левыкин: Это слово неверно отражает наше взаимодействие: мы не ладим - мы вместе активно работаем с РПЦ. Покровский собор находится в совместном владении музея и церкви. Как в действующем храме, каждое воскресенье здесь проходят службы. И мы, и церковь делаем все, чтобы сохранить этот уникальный памятник, символ нашей культуры и истории. Музей ведет реставрационные работы в храме, сохраняя его для будущих поколений. Что касается нашего будущего музея около Новодевичьего монастыря, то идея его открытия принадлежит митрополиту Крутицкому и Коломенскому, главе Московской епархии.

Слышал, у вас 5 миллионов единиц хранения, но выставлено менее 1%.

Алексей Левыкин: Около 5 миллионов. Да, выставлена малая часть того, что храним. Одна из больших проблем музея - проблема фондохранилищ. Сейчас идут активные работы по строительству единого депозитария сразу для нескольких музеев в Коммунарке (Новая Москва). Мы рассчитываем там разместить 1,5 млн единиц хранения.

Фото: iStock
Туристы назвали самые разочаровывающие мировые достопримечательности

Попробую угадать: ваши основные посетители - студенты, пенсионеры и иностранные туристы?

Алексей Левыкин: Не угадали. Главный наш посетитель - взрослый россиянин. По итогам 2019 года ГИМ посетили 1,2 млн человек. Посетителей год от года все больше. Доля иностранного туриста примерно 20 %, основной объект их интереса - Покровский собор.

Александр II заложил камень в основание музея. В дни своей коронации его посетил Александр III. А кто еще из императоров и первых лиц СССР и РФ посещал ГИМ?

Алексей Левыкин: Российские императоры не обделяли вниманием Исторический музей. Одним из инициаторов его создания был великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, он же почетный председатель Исторического музея. Впоследствии председателем Исторического музея был великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Император Николай II передал в дар музею серию картин Василия Верещагина "1812 год". Важную роль в истории музея сыграли Виктор Степанович Черномырдин и Валентина Ивановна Матвиенко - их личное вмешательство спасло музей в ситуации, когда в 90-е гг. из-за недостатка финансирования были остановлены реставрационные работы.

А когда я встречал в музее Владимира Владимировича Путина и сказал, что мы рады его видеть во время первого визита, президент ответил: "Я не первый раз здесь".

Фото: Пресс-служба Русского музея
В Русском музее открылась выставка советского экспрессионизма

А когда вы впервые побывали в этом музее? Помните свои ощущения?

Алексей Левыкин: Конечно, я помню свои детские впечатления. Больше всего поразили бивни мамонта. Их и сейчас можно увидеть в экспозиции музея. Помню и первое посещение студентом МГУ: приехал помочь разгрузить оборудование.

Компания на истфаке МГУ подобралась звездная...

Алексей Левыкин: Да, я учился вместе с интересными людьми. Вячеслав Никонов руководил у нас комитетом комсомола. Мой однокурсник Константин Затулин - депутат ГД. Мы по-прежнему дружим с Олегом Борисовичем Добродеевым, руководителем ВГТРК. Многие мои однокурсники и те, кто учился на младших курсах, сейчас известные государственные деятели, ученые, педагоги.

Средневековая Генуэзская крепость в городе Судак (Крым) с 1926 по 1958 годы была филиалом ГИМ. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вы суровый руководитель? У вас в подчинении порядка 800 человек.

Алексей Левыкин (смеется): Ну я разве похож на сурового руководителя? Если серьезно, то все зависит от ситуации. В моем подчинении большой коллектив, и моя задача - создать условия для его слаженной и эффективной работы. Я не сторонних радикальных кадровых решений, но за неисполнение должностных обязанностей, конечно, серьезно спрашиваю.

Этим летом будет 10 лет, как вы директор ГИМ. Чем гордитесь?

Алексей Левыкин: Эти десять лет пролетели как один год. Не мне судить, что удалось, а что нет. Но увеличение посещаемости ГИМ на 800 тысяч человек, а доходов музея на 40% - думаю, хороший результат. Как и создание Музея Отечественной войны 1812 года, реставрация Покровского собора и Палат бояр Романовых, открытие Артиллерийского двора. Скажу так: не мне, а всему коллективу музея есть, чем гордится. Нам удалось преодолеть тяжелую ситуацию, когда из прославленного Новодевичьего монастыря переехали в руинированные корпуса в Измайлово, которые на тот момент не были подготовлены ни для размещения фондов, ни для работы сотрудников. Также и во время строительства Музея Отечественной войны 1812 года, реставрации корпусов Старого Монетного двора работа коллектива музея не прекращалась ни на день. В сложнейших условиях все продолжали свою работу. Горжусь и тем, что музей стал активно заниматься издательской деятельностью, публикуя бесценные коллекции.

Кстати

Ленин в апреле

21 апреля в музее откроется выставка "Ленин. К 150-летию со дня рождения". Будут показаны малоизвестные предметы и документы из уникальной коллекции ГИМ, архивов ГАРФ, РГАМСИ и ФСБ. В частности, посетители увидят документы, связанные с покушением на Ленина в Сокольниках бандой Кошелькова. А также экспонаты из разряда неожиданных. Например, молитослов, подаренный Ленину-борцу с религией, в качестве талисмана на выздоровление после ранения в августе 1918 года.

Стреляла в Ильича Фанни (Фейга) Каплан. Ее пистолет Браунинг обр. 1900 года с номером 150489 хранился в Музее Ленина. Затем его фонды передали Историческому музею. Покажут ли народу тот браунинг? Директор ГИМ заверил журналистов "РГ": да, пистолет Каплан будет. И даже пули, извлеченные из тела Ленина. Приходите на выставку - все своими глазами увидите.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?