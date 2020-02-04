Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Два человека погибли и двое госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщает региональное УМВД.

ДТП произошло около 6 утра 4 февраля на 654-м километре трассы М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту Москва-Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ, после чего съехал в кювет. В момент аварии в салоне Mercedes находились два водителя и девять пассажиров.

- В результате ДТП 49-летний водитель микроавтобуса и его пассажир погибли, еще два человека доставлены в Павловскую районную больницу, - говорится в сообщении.

На месте аварии работают следователи. В полиции сообщили, что движение на трассе не затруднено.