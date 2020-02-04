Первый старт в олимпийском сезоне гимнастки-"художницы" по традиции проведут в Москве. Российский этап Гран-при состоится с 7 по 9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Нашу сборную на турнире возглавят многократные чемпионки мира сестры-близнецы Дина и Арина Аверины. Третьим номером команды идет Екатерина Селезнева, которая на ЧМ-2019 заменила Александру Солдатову и привезла из Баку "золото" в упражнении с обручем. Солдатова, потерявшая сознание на Кубке вызова в Португалии накануне ЧМ, до сих пор не восстановилась и не примет участия в Гран-при.

Поскольку формат домашнего турнира позволяет заявить до шести спортсменок, то в индивидуальных соревнованиях зрители также увидят выступления Лалы Крамаренко, Дарьи Трубниковой и Анастасии Гузенковой. В групповых упражнениях на ковер выйдут Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Близнюк, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.