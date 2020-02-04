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04.02.2020 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Работал за четверых

Как спортшкола искалечила дворника-инвалида
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя № 24(8078)
В Железнодорожном суде Воронежа прошло первое заседание по иску бывшего дворника воронежской спортшколы №14 Юрия Чубреева к своему работодателю. Вместо того чтобы заработать, инвалид окончательно подорвал здоровье.
Найти справедливость инвалиду по нынешним временам очень и очень сложно. Фото: Сергей Иванов Найти справедливость инвалиду по нынешним временам очень и очень сложно. Фото: Сергей Иванов
Найти справедливость инвалиду по нынешним временам очень и очень сложно. Фото: Сергей Иванов
Фото: iStock
Мосгорсуд освободил дворника от долга в 2 млрд рублей

57-летний Юрий Павлович после двух инсультов практически потерял зрение, приобрел инвалидность. Жена тоже инвалид, лежачий. Живет семья очень скромно, на две пенсии, с уходом за матерью помогает младший сын. Старший живет в Москве и два года назад решил жениться. Чтобы сделать достойный подарок молодым, Чубреев залез в долги, а чтобы расплатиться с ними, стал искать работу. В ноябре 2018 года ему предложили должность дворника в спортшколе.

На свежем воздухе

Общая площадь территории, которую убирал Чубреев, составляла более 14 тысяч квадратных метров при норме 3500.

- Бывало, в день по 18 мешков мусора собирал. Мертвые птицы, пыль… А мне не то что респиратор или перчатки - лопату не дали. Чистил своей…

После оттепели утоптанный в воротах снег на стадионе превращался в лед, его приходилось долбить. Лом выдали, зато заставили оплатить оформление медкнижки - в детской спортшколе она требуется даже дворнику. Потраченные на это 2300 рублей директор ­обещал вернуть премией, но забыл. При приеме на работу Чубрееву посулили 11 700 рублей в месяц, получал он 9100. Но работал, терпел.

Терпение лопнуло вместе с кишечником. В июне 2019-го Юрий Павлович почувствовал себя плохо. В итоге ему удалили часть кишечника. К инвалидности по зрению добавилась вторая.

3,5 дворника

Выписавшись из больницы, Юрий Чубреев уволился из спорт­школы. При увольнении у него попытались удержать три тысячи рублей.

Полгода бывший дворник с переменным успехом искал справедливости в государственной инспекции по труду, прокуратуре и мэрии. Первая проверила спорт­школу и нашла ряд нарушений. На директора составили протокол. Мэрия отвечала туманно и, как выяснилось позже, готовилась к обороне.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- На личном приеме чиновник, полистав бумаги, сказал: "Директора же наказали". И посмотрел на меня: чего, мол, еще надо?

Юрий Чубреев хочет, чтобы ему возместили стоимость спец­одежды и средств защиты, которые он покупал на собственные деньги, другие понесенные на работе расходы, выплатили компенсацию - 190 тысяч рублей.

Отражать материальные претензии спортшколе помогает присланный из мэрии юрист. Он упирает на то, что доказательств сверхурочной работы дворника нет, равно как и свидетельств, что Чубреев убирал территорию вчетверо больше положенной.

- В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник имеет право отказаться от дополнительной работы, - заявила Татьяна Лейбович, начальник отдела правовой работы в сфере бюджетных правоотношений администрации города.

Не предоставил Юрий Павлович и подтверждений покупки за свой счет сапог и перчаток - сохранением чеков интеллигент­ный дворник не озаботился. В итоге Чубреев тоже нанял юриста и составил с его помощью исковое заявление в суд. Решение по делу должны вынести в феврале.

P.S. - 99,9 процента из того, что говорит Чубреев, не соответствует действительности, - заявил директор спортшколы Евгений Лапшин. От более подробных комментариев он отказался.

Компетентно

"До", а не "после"

Ирина Желтухина, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Воронежской области:

- Статья 60 Трудового кодекса РФ запрещает требовать от работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором. В случае если он составлен грамотно, четко обозначен круг обязанностей, работник вправе отказаться от выполнения не предусмотренной трудовым договором работы либо заключить с работодателем дополнительное соглашение о выполнении ее за дополнительную оплату.

Фото: iStock
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В рассматриваемой ситуации все существенные для работника вопросы были поставлены им уже после выполнения работы и не подтверждены документально. Это не позволило инспекции установить нарушение его трудовых прав.

Работник не должен подходить к заключению трудового договора формально.

Необходимо внимательно прочитать тексты предлагаемых трудового договора и дополнительных соглашений к нему, проанализировать все включенные в них условия.

Работник должен четко понимать, за что именно он расписывается и с какими условиями работы соглашается.

Найти справедливость инвалиду по нынешним временам очень и очень сложно.

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