Рынок пассажирских автоперевозок в Костроме лихорадит: во время рейдов все чаще встречаются водители такси без прав на непригодных к эксплуатации машинах. Как защитить права пассажиров во время поездок? В проблеме разбиралась корреспондент "РГ".

Какие документы?

В Костроме прошла серия рейдов ГИБДД по проверке качества работы легковых такси. Итоги оказались неутешительными. За три дня работы, остановив на улицах областного центра 162 машины с "шашечками", автоинспекторы пришли к выводу, что ездить в такси небезопасно, поскольку каждый пятый извозчик - нарушитель. "Сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили с нанесенными опознавательными знаками такси. Как оказалось, водители и владельцы таких автомобилей не в полном объеме выполняют требования нормативных актов в области обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Автоинспекторами пресечено 36 правонарушений, допущенных водителями такси", - сообщили в полиции.

У двух таксистов не оказалось водительских прав. За это нарушителям грозят штрафы от 5000 до 15000 рублей. Одного из водителей с признаками подделки диагностической карты доставили в территориальный отдел полиции для проведения проверки. Еще 20 автолюбителей управляли транспортными средствами с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. У извозчиков не работали фары, на автомобилях были установлены шины с разным рисунком протектора. В багажниках некоторых авто обнаружились газовые баллоны, установленные без разрешения ГИБДД. "По результатам выявленных нарушений будут проведены проверки в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств", - прокомментировали проверяющие.

В полиции рассказали, что шесть водителей такси не имели при себе путевого листа, один управлял автомобилем, не включив ближний свет фар, еще двое ездили, не пристегнув ремень безопасности. Четверо таксистов выполняли рейсы без полиса ОСАГО, один нарушил правила перевозки детей.

В дальнейшем рейды продолжатся. Автоинспекторы призвали пассажиров, заметивших нарушения ПДД со стороны таксистов, активнее обращаться в полицию, чтобы вовремя принять действенные меры.

По данным властей, до начала 2000-х в Костроме вполне успешно существовали компании, которые набирали водителей-профессионалов для работы в такси. Однако в последние годы ситуация изменилась. Емкость рынка пассажирских перевозок довольно высока, интерес предпринимателей к этому виду бизнеса не ослабевает. Но большинство сервисов по заказу такси перешли на работу в режиме телефонных либо онлайн-агрегаторов, предоставляя клиентам лишь "справочную" услугу поиска свободных автомобилей. В случае неприятностей в пути предъявить претензии организаторам таких поездок бывает довольно сложно.

При найме водителей такси компании обещают соискателям зарплату от 50 до 80 тысяч рублей при средней по региону в 30,3 тысячи рублей. Стоимость посадки в такси в Костроме составляет от 39 до 60 рублей, проезд одного километра пути - от девяти до 16 рублей. В среднем поездка обходится клиенту в пять - восемь раз дороже билета на городском автобусе, который сейчас стоит 20 рублей. В выходные и праздничные дни вояж может оказаться вдвое и даже втрое дороже, чем в будни.

Извозчик в бегах

Как показывает практика, предрейсовый контроль состояния водителей и авто налажен не во всех таксопарках. Как следствие - регулярные сообщения о ДТП с участием такси и задержании нетрезвых водителей.

Вот примеры. В сентябре прошлого года на 57-м километре дороги Кострома - Сусанино - Буй 41-летний водитель машины Renault с маркировкой такси "Форсаж" потерял управление и съехал в кювет. В результате пострадали две пассажирки такси 64 и 77 лет. Водитель травм не получил. За несколько месяцев до этой аварии машина того же таксопарка после серии странных маневров перевернулась на улице Беговой в Костроме. Водитель и пассажир предприняли несколько неудачных попыток перевернуть машину на колеса, но затем бросили аварийное авто посреди дороги и скрылись с места ДТП. Водителя пришлось объявить в розыск, а машину поместить на штрафстоянку.

Предрейсовый контроль состояния водителей и авто налажен не во всех таксопарках

Вечером 27 октября в Костроме, на улице Индустриальной, водитель такси "Тройка" спровоцировал аварию, проехав на большой скорости перекресток на красный свет. Таксист не был пристегнут ремнем безопасности. При столкновении ударился о руль, получив серьезные травмы. Вечером 3 ноября около железнодорожного вокзала в Костроме 34-летний водитель такси отвлекся на телефон и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек: 53-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Оба пострадавших получили травмы.

Четвертого декабря на трассе Буй - Кострома водитель такси не справился с управлением и съехал в кювет. Находившаяся в салоне Renault Logan 15-летняя пассажирка получила травмы, однако водитель отказался везти ее дальше и бросил раненую школьницу на загородной трассе. Чтобы добраться до травмпункта, ученице пришлось "голосовать" и просить проезжавших мимо водителей попуток, чтобы они довезли ее до Костромы. Получить медицинскую помощь школьница смогла лишь к вечеру. Водитель такси с места происшествия скрылся.

Шестого декабря в Костроме, на улице Ивана Сусанина, столкнулись два такси: 48-летний водитель "Яндекс.Такси", управлявший автомобилем Hyundai Solaris, не уступил дорогу машине фирмы "Форсаж", в которой сидели две молодые пассажирки. В результате столкновения девушки 20 лет и 21 года получили травмы.

"Бомбилы" на Bentley

Резкий рост числа выданных лицензий на работу такси был зафиксирован в Костроме в 2017-2018 годах, когда шел ремонт единственного автопешеходного моста через Волгу. Во время ремонта переправы рабочие перекрыли тротуар, поэтому в течение долгого времени попасть из "спального" Заволжского района города в центр Костромы и обратно жители могли только на личном или общественном транспорте, а в ночное время - на такси. Из-за сужения проезжей части на въезде на переправу копились многочасовые пробки. Правом въезжать на мост вне очереди по выделенной полосе власти наделили общественный транспорт, авто экстренных служб и такси.

Такая система привела к небывалому росту числа заявок на выдачу лицензий таксистов со стороны владельцев автомобилей люксовых марок. Приобретя лицензию за 1500 рублей, хозяева дорогих авто получали "индульгенцию" на проезд по мосту "с ветерком". Однако армия "бомбил" на Lexus и Bentley вызвала огромное негодование со стороны остальных автовладельцев, часами томящихся в очередях.

Депутаты гордумы предложили ввести для владельцев люксовых псевдотакси повышающие коэффициенты за пользование лицензией либо обязать всех перекрасить автомобили в желтый цвет. Однако выяснилось, что такие меры воздействия на фальшивых перевозчиков действующим законодательством не предусмотрены. Отрегулировать эту проблему за два года местные власти так и не смогли.

- Единственное, что может сделать в такой ситуации ГИБДД, - потребовать путевой лист и проверить страховку, - прокомментировал ситуацию руководитель городского управления транспорта Сергей Пушкин.

В 2018 году ремонт костромского моста завершился. Вскоре после этого цветографическая маркировка "такси" с люксовых автомобилей исчезла безо всякого участия чиновников.

Тем временем

Вслед за такси инспекторы проверили техническое состояние и документацию 182 автобусов, задействованных во внутригородских, междугородных и межрегиональных перевозках пассажиров. "Выявлено 50 нарушений. В 16 случаях водители управляли транспортными средствами при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена (Кострома, Волгореченск, Нерехта). Четыре водителя нарушили правила применения ремней безопасности, забывая, что именно от их самочувствия зависит жизнь и здоровье пассажиров, находящихся в салоне автобуса (Кострома, Нерехта)", - сообщили в ГИБДД. Самым вопиющим стал случай в Нерехте, где полицейские остановили пассажирский автобус с 63-летним водителем. Во время беседы сотрудники учуяли запах алкоголя. Водитель признался полицейским, что выпил во время обеда, после чего продолжил работать. В ближайшее время шофера ждет суд. Нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

Когда верстался номер

В Костроме разработали законопроект, направленный на борьбу с нелегальными таксистами. Одним из механизмов станет введение единой цветовой гаммы для автомобилей с "шашечками".

- Законопроект устанавливает требования к цветовым гаммам кузова легкового такси. Введение единых цветов (предположительно черного и белого, которые имеют практически половина подвижного состава такси) позволит создать узнаваемый вид общественного транспорта, граждане будут заранее знать о том, что пользуются услугами официального перевозчика, и данный автомобиль соответствует безопасности перевозок, - сообщил в ответе на запрос "РГ" директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин Евгений Кананин.

Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения.