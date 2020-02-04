Маму "ребенка на каршеринге" оштрафовали на 4 тысячи

Москвичку, посадившую ребенка за руль автомобиля каршеринга, оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимира Васенина.

Ей придется ответить за совершение нескольких правонарушений. На 25-летнюю девушку составили протоколы по статьям 12.23 и 12.6 КоАП - "Нарушение правил перевозки людей" и "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов". Также нарушительницу привлекут к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания и за "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

Ранее "РГ" писала, что городское ГСУ СК намерено привлечь арендатора машины и к уголовной ответственности. Как считают следователи, фактически ребенок оказался в опасной для жизни ситуации.