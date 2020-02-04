Новости

В мордовской колонии экс-полковника Захарченко поместили в ШИЗО 14:39
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства 14:33
Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый 14:31
Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии 14:22
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей 14:21
В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек 14:07
Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ 14:07
Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России 14:04
В тракторном биатлоне в Удмуртии вновь примет участие минский завод 14:01
Новый Toyota Aygo станет насмешкой над отсталостью конкурентов 14:00
В Дагестане 30 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра 13:59
В Сочи появился поселок Сириус 13:58
Маму "ребенка на каршеринге" оштрафовали на 4 тысячи 13:53
Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске 13:51
В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ 13:47
В Монголии раскопали "артефакты древних египтян" 13:43
В Череповце завели дело на парня, 16 раз не явившегося в военкомат 13:39
Уральские онкологи стали лауреатами сразу двух национальных премий 13:38
В Чебоксарах полицейского задержали за продажу наркотиков 13:37
Лукашенко обозначил сроки пуска бумажной фабрики в Добруше 13:30
Директор крымского музея оценила затягивание дела о Скифском золоте 13:27
Евразийская интеграция остается приоритетом внешней политики Киргизии 13:26
Челябинские аптеки проверят на сговор после подорожания масок 13:25
Москва не приглашала руководство Польши на юбилей Победы 13:24
Курганские школы закроют на карантин 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 13:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Брянск приняла участие в открытии нового современного детского сада "Левушка", сообщает телеканал верхней палаты парламента.

Детский сад рассчитан на 200 детей, большинство из которых - ясельного возраста. Строительство обошлась почти в 140 миллионов рублей. Садик оснастили современным оборудованием - есть класс легоконструирования, исследовательская лаборатория, спортивный и музыкальный залы.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Путин упростил запись в детсады

"Обеспечение детей местами в яслях и садах является приоритетной задачей. Это то, чего ждут жители, это возможность для мам и пап работать, отдав своих детей в хорошие добрые руки воспитателей", - сказала она на церемонии открытия. "До конца года, как мне доложил глава Брянска, проблема нехватки мест в яслях и детских садах города полностью будет закрыта", - добавила Матвиенко.

В программе ее поездки также осмотр дворца культуры, который сейчас реконструируется, и посещение Брянского машиностроительного завода, он выпускает локомотивы и грузовые вагоны.

Затем на совещании с руководством области спикер верхней палаты обсудит перспективы развития региона.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении
В Ухань для эвакуации россиян вылетел первый военный борт
Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам