Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Брянск приняла участие в открытии нового современного детского сада "Левушка", сообщает телеканал верхней палаты парламента.

Детский сад рассчитан на 200 детей, большинство из которых - ясельного возраста. Строительство обошлась почти в 140 миллионов рублей. Садик оснастили современным оборудованием - есть класс легоконструирования, исследовательская лаборатория, спортивный и музыкальный залы.

"Обеспечение детей местами в яслях и садах является приоритетной задачей. Это то, чего ждут жители, это возможность для мам и пап работать, отдав своих детей в хорошие добрые руки воспитателей", - сказала она на церемонии открытия. "До конца года, как мне доложил глава Брянска, проблема нехватки мест в яслях и детских садах города полностью будет закрыта", - добавила Матвиенко.

В программе ее поездки также осмотр дворца культуры, который сейчас реконструируется, и посещение Брянского машиностроительного завода, он выпускает локомотивы и грузовые вагоны.

Затем на совещании с руководством области спикер верхней палаты обсудит перспективы развития региона.