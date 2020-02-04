Незаконное сжигание отходов обнаружили экологи в новой Москве

Инспекторы департамента природопользования Москвы выявили и пресекли факт незаконного сжигания отходов в поселении Марушкинское (ТиНАО). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента.

По данным пресс-службы, факт незаконного сжигания отходов зафиксирован в деревне Марушкино. Как выявили во время рейда специалисты, участок, где сжигали мусор, расположен в промышленной зоне. Жгли там бытовой и строительный мусор.

Так как сжигание подобного мусора, относящегося к отходам I-IV классов опасности, подлежит лицензированию и соблюдению специальных условий для его обезвреживания и захоронения, а соблюдение природоохранного законодательства было нарушено, экологические инспекторы позвонили в "112" и вызвали полицию и спасателей.

Сжигание отходов было остановлено, а причастные к этому лица доставлены в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье КоАП РФ ст 8.21 "нарушение правил охраны атмосферного воздуха". Согласно закону, "наказание для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" составит штраф в размере до 2 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - штраф до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.