Новая услуга Мосжилинспекции стала доступна в электронном виде

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК теперь нет необходимости посещать Мосжилинспекцию для подачи заявления в бумажном виде. Об этом сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на управление многоквартирными домами в Москве, могут подать заявление в Мосжилинспекцию о внесении изменений в реестр лицензий в электронном виде.

Как уточнил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, новый формат будет удобен управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК. Для подачи заявления нужно зайти на официальный сайт мэра Москвы mos.ru в раздел "Бизнес" и подраздел "Лицензирование" в каталоге услуг и загрузить необходимые документы.

Вносить изменения в реестр лицензий, нужно при заключении нового договора управления на основании договорных отношений с застройщиком, решения общего собрания собственников, распорядительного документа управы района о временном управлении и другое.

Кроме того, эта процедура нужна при расторжении договора, а также в связи с реорганизацией юридического лица.