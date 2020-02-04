Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве

Мужчина, которого подозревают в издевательствах на 5-летним приемным сыном, доставлен в отделение полиции, сообщает РИА Новости.

Подозреваемый находится в отделении полиции "Даниловское". Дальнейшая его судьба определится после беседы с правоохранителями. В свою очередь, ГСУ СК по Москве сообщила, что по факту издевательств возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ - "Истязание". Дело возбуждено после проверки резонансных роликов в социальных сетях, на которых видно, как отчим бьет пасынка и заставляет его приседать.

Кроме того, ГСУ СК даст правовую оценку службам, контролирующим условия проживания детей в приемной семье. Если найдутся основания, то следователи могут возбудить уголовное дело еще и по статье 293 УК РФ - "Халатность".