Почему съедобная живопись быстро входит в моду

Пока перед "Манежем" стоят очереди поклонников Сальвадора Дали, в обычной высотке в Щербинке можно найти и сюрреализм, и вкусную трапезу в одной квартире. Все потому, что здесь живет дизайнер Елена Курчавова. Благодаря ей сегодня у нас на ужин - "Максимальная скорость мадонны Рафаэля".

Елена - многопрофильный дизайнер, но основное ее направление - текстиль. "Искусство на самом деле - во всем. Мне близка идея самовыражения, творчество может приобретать различные формы", - рассказывает мастер. Елена отметила одну из главных примет нашего времени. Мы перестали работать руками. Многие вещи стало проще купить, чем стругать, подкрашивать, выравнивать. Да что там говорить - даже семейный ужин на кухне приготовить времени не хватает. Отсюда - никогда не пустующие мини-кафе при гипермаркетах и десятки курьеров с желтыми сумками, полными провизии, за спиной.

Между тем, отмечает Елена, горожане всегда выступают за разнообразие. И когда выдается свободный день, с удовольствием записываются на разные творческие мастер-классы. Особенно нравятся они детям. "К сожалению, мы сами порой несознательно отстраняем ребят от ручного труда, - констатирует мастер. - Например, сделает мальчик сумку для мамы. А она не носит: мол, кривая, немодная... Это отбивает стимул трудиться". А уж с кухни детвору, желающую помочь по хозяйству, иной родитель и вовсе изгоняет. Мол, только перепачкаете все, а толку мало. А потом такие родители, стремящиеся к идеальному порядку, совершенно искренне недоумевают: почему это у ребенка нету тяги к ручному труду.

Совсем иной подход - на мастер-классах Елены. Здесь дети - самые настоящие творцы. К тому же некоторые картины не только интересны с творческой стороны, но еще и просто вкусные. "Ходят на наши мастер-классы и взрослые, - признается Елена. - Им съедобная живопись тоже интересна".

Пожалуй, самое сложное, порой почти невыполнимое задание - сделать из съедобных продуктов импрессионистскую картину. Основная проблема в том, что художник в процессе работы смешивает краски, с едой так делать не получится. Хотя ощущения от работы томатной пастой примерно такие же, как и от краски. Но вот создать абстракцию, сиюминутную творческую ассоциацию импрессиониста даже кетчупом вряд ли точно получится. Другое дело, когда речь идет о картинах с более конкретными очертаниями. Например, из большого яблока вполне можно сделать чью-нибудь голову для репродукции известного портрета. А, возможно, и бальное платье получится.

На одном из мастер-классов ученики Елены охотно изготавливали собственные вариации на тему знаменитых "Подсолнухов" Винсента Ван Гога. Среди "красок" участников мастер-класса - самые обычные ветчина и сыр. На занятиях нет четкого регламента, что и из чего "рисовать". Это уже на усмотрение и фантазию каждого участника мастер-класса. Главное здесь - в самом начале уловить основные оттенки преобладающего цвета и уже потом сделать творческие выводы. Нередко вместо художественного холста используется простой кусок хлеба. Это, наверное, чтоб совместить приятное с полезным и вкусным.

Не остались равнодушными при знакомстве со съедобной живописью и мы. Правда, нас как-то больше заинтересовал Сальвадор Дали - все-таки его крупная выставка в эти дни проходит в "Манеже". И, наверное, это пока самое главное культурное событие наступившего года!

Что ж, Дали так Дали. Хотя творчество-провокация и не совсем вписывается в интересы московского мастера, Елена все равно решилась на необычный кулинарно-художественный эксперимент. Специально для нас Елена накупила продуктов, чтобы сделать вкусные репродукции. Смастерить художественно-съедобное произведение, стопроцентно походящее на оригинал, вряд ли возможно. Но мы (Елена при нашей моральной поддержке) решили постараться. Собственно творить мы будем не в какой-нибудь просторной мастерской, а на кухне обычной московской квартиры. У кого пюре на ужин, у кого - салатик, а у нас - сам маэстро Дали будет. Хотя "приготовить" его, пожалуй, будет не так просто. Работы мастера восхищают прежде всего своей неповторимостью.

Взять, скажем, картину "Максимальная скорость мадонны Рафаэля". Произведение относится как раз к "мистическому" периоду творчества Дали. Как известно, трагедия Хиросимы стала поворотным моментом в карьере Дали. Она заставила художника задуматься о мощи атома. Примерно в это же время он серьезно увлекся мистицизмом, а также обращался к классической живописи. В 1950-х Сальвадор начинает интересоваться квантовой теорией. В результате этих увлечений появилась картина "Максимальная скорость мадонны Рафаэля".

Настоящий поклонник искусства (даже если он не фанат Дали) обратил внимание на центр композиции. В казалось бы абстрактных фигурах запечатлена голова Марии из картины "Мадонна со щегленком" Рафаэля Санти. Ее образ распадается на геометрические фигуры и формы по принципу золотого сечения. Повторим?

Спокойно, никакой мистики, обычный поход в продуктовый магазин. Художественная доминанта работы - порезанные на кусочки бананы. Плюс - печенье, украшенное джемом. Десять минут - и ассоциация на тему "скоростной мадонны" готова. Возможно, она и далеко не стопроцентный оригинал. Но мы ведь и не стремились к сходству! А просто хотели показать, что высокому искусству есть место даже на самой обычной кухне.

А вот еще одна знаменитая и довольно провокационная работа Дали, "Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты". Чтобы создать съедобную репродукцию этого творения мастера, Елена купила томатной пасты, сыра чечил, перца и маслин (всего - на тысячу рублей). Сыр отлично подошел для волос дамы, а маслины гармонично перевоплотились в портретные таинственные глаза... На воссоздание шедевра ушло примерно минут 15. Судите сами. По-нашему, весьма близко получилось к оригиналу. Подождите, одну минуточку... А какова дальнейшая судьба съедобных картин. "Ой, сметаются очень быстро, - признается Елена. - Едва успеем в соцсети выложить!".

Конкретно

Ида и еда

Создание съедобных картин прославило норвежскую художницу и фотографа Иду Скивенес. Только посмотрите в Сети на ее высокохудожественные завтраки! Благодаря Иде были воссозданы картины Фриды Кало, Винсента Ван Гога и других популярных ныне мастеров.

Между тем

180 шедевров

В Москве в "Манеже" продолжает работу уникальная выставка Сальвадора Дали. Уникальная экспозиция - следующий этап цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже. На вернисаже Дали собрали более 180 работ, созданных в разные годы. Некоторые из них предоставили европейские коллекционеры. В "Манеже" покажут два шедевра Сальвадора Дали, которые никогда раньше не выставлялись в России.

В числе самых примечательных работ мастера - "Автопортрет с рафаэлевской шеей", созданный в 1921 году. В этой картине переплетены жизненные переживания художника (его мать умерла, когда ему было 17, в это время и создавался шедевр) и его творческий интерес к наследию Рафаэля Санти. Выставка продлится до 25 марта. Входной билет стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные.