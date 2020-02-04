Почему съедобная живопись быстро входит в моду

Новости

СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма 22:19
Минобороны опровергло обстрел российской военной полиции в Алеппо 22:13
Иран заявил, что продолжит сотрудничать в расследовании авиакатастрофы 22:01
Президент Польши подписал закон о судебной реформе 21:45
На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства 21:28
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 21:20
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке "Вашингтона" 21:08
Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму 20:56
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам 20:53
Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" 20:50
Мемориал в Маутхаузене дополнят информацией о советских героях 20:50
Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове 20:42
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 20:39
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 20:33
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 20:29
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 20:20
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 20:07
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 20:05
В Петербурге установили место захоронения Хармса 20:02
Опровергнута информация, что Россию на "Евровидении" представит Панайотов 19:57
В Калуге учитель повалил ученика на пол, пытаясь выгнать его с урока 19:51
В Помпеях предположительно нашли останки Плиния Старшего 19:44
В Англии раскопали загадочную могилу с 42 связанными скелетами 19:39
Таинственный египетский артефакт всплыл у берегов Израиля 19:37
Во Франции отыскали 1000-летнюю королевскую резиденцию 19:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 21:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сальвадор Дали на ужин

Почему съедобная живопись быстро входит в моду
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Неделя № 24(8078)
Пока перед "Манежем" стоят очереди поклонников Сальвадора Дали, в обычной высотке в Щербинке можно найти и сюрреализм, и вкусную трапезу в одной квартире. Все потому, что здесь живет дизайнер Елена Курчавова. Благодаря ей сегодня у нас на ужин - "Максимальная скорость мадонны Рафаэля".

Елена - многопрофильный дизайнер, но основное ее направление - текстиль. "Искусство на самом деле - во всем. Мне близка идея самовыражения, творчество может приобретать различные формы", - рассказывает мастер. Елена отметила одну из главных примет нашего времени. Мы перестали работать руками. Многие вещи стало проще купить, чем стругать, подкрашивать, выравнивать. Да что там говорить - даже семейный ужин на кухне приготовить времени не хватает. Отсюда - никогда не пустующие мини-кафе при гипермаркетах и десятки курьеров с желтыми сумками, полными провизии, за спиной.

Между тем, отмечает Елена, горожане всегда выступают за разнообразие. И когда выдается свободный день, с удовольствием записываются на разные творческие мастер-классы. Особенно нравятся они детям. "К сожалению, мы сами порой несознательно отстраняем ребят от ручного труда, - констатирует мастер. - Например, сделает мальчик сумку для мамы. А она не носит: мол, кривая, немодная... Это отбивает стимул трудиться". А уж с кухни детвору, желающую помочь по хозяйству, иной родитель и вовсе изгоняет. Мол, только перепачкаете все, а толку мало. А потом такие родители, стремящиеся к идеальному порядку, совершенно искренне недоумевают: почему это у ребенка нету тяги к ручному труду.

Фото: https://www.vogue.com/
Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue

Совсем иной подход - на мастер-классах Елены. Здесь дети - самые настоящие творцы. К тому же некоторые картины не только интересны с творческой стороны, но еще и просто вкусные. "Ходят на наши мастер-классы и взрослые, - признается Елена. - Им съедобная живопись тоже интересна".

Пожалуй, самое сложное, порой почти невыполнимое задание - сделать из съедобных продуктов импрессионистскую картину. Основная проблема в том, что художник в процессе работы смешивает краски, с едой так делать не получится. Хотя ощущения от работы томатной пастой примерно такие же, как и от краски. Но вот создать абстракцию, сиюминутную творческую ассоциацию импрессиониста даже кетчупом вряд ли точно получится. Другое дело, когда речь идет о картинах с более конкретными очертаниями. Например, из большого яблока вполне можно сделать чью-нибудь голову для репродукции известного портрета. А, возможно, и бальное платье получится.

На одном из мастер-классов ученики Елены охотно изготавливали собственные вариации на тему знаменитых "Подсолнухов" Винсента Ван Гога. Среди "красок" участников мастер-класса - самые обычные ветчина и сыр. На занятиях нет четкого регламента, что и из чего "рисовать". Это уже на усмотрение и фантазию каждого участника мастер-класса. Главное здесь - в самом начале уловить основные оттенки преобладающего цвета и уже потом сделать творческие выводы. Нередко вместо художественного холста используется простой кусок хлеба. Это, наверное, чтоб совместить приятное с полезным и вкусным.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Манеже открылась выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Не остались равнодушными при знакомстве со съедобной живописью и мы. Правда, нас как-то больше заинтересовал Сальвадор Дали - все-таки его крупная выставка в эти дни проходит в "Манеже". И, наверное, это пока самое главное культурное событие наступившего года!

Что ж, Дали так Дали. Хотя творчество-провокация и не совсем вписывается в интересы московского мастера, Елена все равно решилась на необычный кулинарно-художественный эксперимент. Специально для нас Елена накупила продуктов, чтобы сделать вкусные репродукции. Смастерить художественно-съедобное произведение, стопроцентно походящее на оригинал, вряд ли возможно. Но мы (Елена при нашей моральной поддержке) решили постараться. Собственно творить мы будем не в какой-нибудь просторной мастерской, а на кухне обычной московской квартиры. У кого пюре на ужин, у кого - салатик, а у нас - сам маэстро Дали будет. Хотя "приготовить" его, пожалуй, будет не так просто. Работы мастера восхищают прежде всего своей неповторимостью.

Взять, скажем, картину "Максимальная скорость мадонны Рафаэля". Произведение относится как раз к "мистическому" периоду творчества Дали. Как известно, трагедия Хиросимы стала поворотным моментом в карьере Дали. Она заставила художника задуматься о мощи атома. Примерно в это же время он серьезно увлекся мистицизмом, а также обращался к классической живописи. В 1950-х Сальвадор начинает интересоваться квантовой теорией. В результате этих увлечений появилась картина "Максимальная скорость мадонны Рафаэля".

Фото: Hulton Archive/Getty Images
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали

Настоящий поклонник искусства (даже если он не фанат Дали) обратил внимание на центр композиции. В казалось бы абстрактных фигурах запечатлена голова Марии из картины "Мадонна со щегленком" Рафаэля Санти. Ее образ распадается на геометрические фигуры и формы по принципу золотого сечения. Повторим?

Спокойно, никакой мистики, обычный поход в продуктовый магазин. Художественная доминанта работы - порезанные на кусочки бананы. Плюс - печенье, украшенное джемом. Десять минут - и ассоциация на тему "скоростной мадонны" готова. Возможно, она и далеко не стопроцентный оригинал. Но мы ведь и не стремились к сходству! А просто хотели показать, что высокому искусству есть место даже на самой обычной кухне.

А вот еще одна знаменитая и довольно провокационная работа Дали, "Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты". Чтобы создать съедобную репродукцию этого творения мастера, Елена купила томатной пасты, сыра чечил, перца и маслин (всего - на тысячу рублей). Сыр отлично подошел для волос дамы, а маслины гармонично перевоплотились в портретные таинственные глаза... На воссоздание шедевра ушло примерно минут 15. Судите сами. По-нашему, весьма близко получилось к оригиналу. Подождите, одну минуточку... А какова дальнейшая судьба съедобных картин. "Ой, сметаются очень быстро, - признается Елена. - Едва успеем в соцсети выложить!".

Конкретно

Ида и еда

Создание съедобных картин прославило норвежскую художницу и фотографа Иду Скивенес. Только посмотрите в Сети на ее высокохудожественные завтраки! Благодаря Иде были воссозданы картины Фриды Кало, Винсента Ван Гога и других популярных ныне мастеров.

Между тем

180 шедевров

В Москве в "Манеже" продолжает работу уникальная выставка Сальвадора Дали. Уникальная экспозиция - следующий этап цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже. На вернисаже Дали собрали более 180 работ, созданных в разные годы. Некоторые из них предоставили европейские коллекционеры. В "Манеже" покажут два шедевра Сальвадора Дали, которые никогда раньше не выставлялись в России.

В числе самых примечательных работ мастера - "Автопортрет с рафаэлевской шеей", созданный в 1921 году. В этой картине переплетены жизненные переживания художника (его мать умерла, когда ему было 17, в это время и создавался шедевр) и его творческий интерес к наследию Рафаэля Санти. Выставка продлится до 25 марта. Входной билет стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года