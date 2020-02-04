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04.02.2020 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Карьер уйдет в горельник

Под Воронежем перестанут вырубать лес ради добычи песка
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 22(8076)
Для разработки месторождения в Малышевском лесу подыскали новый участок - ранее карьер "съедал" здоровые сосны, теперь он будет расширяться за счет территории, где деревья погибли от пожара. Конфликтная ситуация, о которой "РГ" писала в конце прошлого года, нашла, кажется, вполне достойное разрешение.

Напомним, местная фирма получила под добычу песка землю в границах зеленой зоны на окраине Воронежа несколько лет назад. Лицензия на разработку недр была оформлена по всем правилам, к 2048 году предстояло охватить более 30 гектаров. Треть участка была освоена, деревья там пришлось вырубить.

Это возмутило жителей микрорайона Малышево - от их домов до карьера меньше километра. Здешний лес - одна из крупнейших зеленых зон на городской территории. Он был посажен в середине ХХ века для защиты угодий от ветровой эрозии. Воронежцы тогда страдали от пыльных бурь. Город окружили кольцом молодых сосенок, закрепив подвижную песчаную почву. И вот эта почва вновь стала оголяться.

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Получив сигнал о беде, в лесу побывали с проверкой члены отделения Общероссийского народного фронта в Воронежской области. По словам активистки ОНФ Надежды Бокаревой, они увидели, что в жертву карьеру принесено десять с лишним гектаров защитного леса:

- Под нож пошли взрослые и здоровые сосны, хотя рядом - примерно такой же по площади участок горельника. Люди неоднократно обращались к властям с требованием закрыть карьер. В ответ слышали, что все законно.

В правительстве области "РГ" подтвердили, что лицензия на добычу строительных песков Малышевского месторождения была выдана ООО "Воронежнедра" в июле 2017 года. На основании этого документа компания арендовала участки площадью 11,98 и 2,5 гектара, проекты освоения лесов получили положительное заключение госэкспертизы. Добыча полезных ископаемых в защитных лесах, в том числе с проведением сплошных рубок, разрешена Лесным кодексом, отметили чиновники.

Малышевский лес входит в состав "зеленого щита" Воронежа. Статус бережет дефицитные городские насаждения от вырубки. Однако сам песчаный карьер в границы особой лесопарковой зоны не включен - как раз из-за наличия лицензии на разработку недр, подчеркнули в облправительстве.

Тем не менее ОНФ настаивал на том, что недропользователю можно предоставить для добычи песка другой участок - вдали от населенных пунктов и лесов. В Воронежской области таких мест достаточно. Рассмотрев обращение, правительство региона согласилось с тем, что вырубку здоровых сосен стоит остановить. Это мнение поддержал губернатор Александр Гусев, призвав "Воронежнедра" пересмотреть свои планы по освоению Малышевского месторождения.

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В итоге представители фирмы сообщили, что добыча песка будет идти на территории горельников.

- По счастливому стечению обстоятельств эта зона находится как раз на границе карьера и располагает достаточными по количеству и качеству запасами песка, - пояснила Надежда Бокарева. - Хотелось бы отметить ответственную позицию недропользователя. Мы были морально готовы к длительной борьбе и не ожидали, что экологическое благополучие родного города будет для коммерческой компании важнее денег. Ведь перенос добычи требует значительных временных и финансовых затрат.

Тем временем

Все необходимые согласования получены, документы переданы в областной департамент природных ресурсов и экологии. Ведомство обещало оформить смену площадки как можно быстрее, чтобы в следующем сезоне недропользователь приступил к работе на новом участке. До этого момента расширение карьера и вырубка деревьев полностью остановлены.

Таким образом, удалось спасти 21 гектар леса, который теперь можно смело включать в состав "зеленого пояса" Воронежа.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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