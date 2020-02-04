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04.02.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полковнику Кутахову продлили арест по делу о крупных хищениях

Текст: Владимир Полетаев
Еще на два месяца останется под стражей полковник Павел Кутахов - фигурант уголовного дела замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так решил 235-й гарнизонный военный суд в Москве. На продлении меры пресечения настаивало следствие. Кутахов, внук известного военачальника маршала авиации Павла Кутахова, обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере. И сам обвиняемый участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Адвокат просил, учитывая заслуги своего подзащитного и здоровье, перевести его под домашний арест. Однако суд согласился с представителем следствия.

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Аргументируя необходимость содержания Кутахова под стражей, следователь напомнил, что до ареста обвиняемый попытался уничтожить доказательства по делу. По его словам, департамент военной контрразведки ФСБ предоставил следствию записи переговоров замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова и его заместителей Виктора Шамарина и Александра Оглоблина, из которых следует, что Кутахов причастен к преступлению.

Что касается сути дела, то известно, что уголовное дело АО "Воентелеком" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 миллионов рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и его сообщники при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения двойной платы за оказание услуг. Всем фигурантам дела инкриминируется мошенничество при реализации госконтрактов с Минобороны РФ на поставки радиотехники и осуществление авторского надзора за спутниковой связью. Известны все фигуранты дела.

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Кроме того, во вторник на судебном заседании стало известно, что срок следствия по делу генерал-полковника Халила Арсланова продлен на пять месяцев, до конца июня. "Срок следствия по его делу истекал 6 февраля. Однако его было решено продлить на пять месяцев - до 20 июня, так как следственной группе необходимо провести ряд экспертиз и выполнить ряд иных следственных действий", - сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

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