Собянин осмотрел корпус №1 ГКБ им Боткина после капремонта

В Москве появится новый центр гематологии - в Боткинской больнице завершен капремонт профильного корпуса. "Пациенты с заболеваниями крови будут получать лечение на уровне мировых стандартов, - заявил мэр Сергей Собянин. - В том числе здесь будет работать уникальное отделение трансплантации костного мозга с банком клеточного материала".

Капремонт гематологического корпуса - основная часть первого этапа модернизации Боткинской больницы. О ее необходимости власти Москвы заявили в марте прошлого года. Это медучреждение во все времена славилось многопрофильной помощью. Она открылась еще 110 лет назад, и для тех дореволюционных лет считалась одним из флагманов отечественной медицины. Здесь было терапевтическое, инфекционное и хирургическое отделения, бесплатно лечили всех вне зависимости от сословия, религии и звания. Сегодня Боткинская больница - крупнейший стационар во всей России. В общей сложности здесь 1 800 мест для пациентов. Оборудование соответствует статусу: в последние годы сюда поставили всю необходимую технику для диагностики и лечения болезней глаз, суставов, сосудов и сердца. Врачи Боткинской проводят сложнейшие трансплантации печени, костного мозга, почек.

Несмотря на это, модернизация больницы была продолжена. Во многом из-за того, что многие ее корпуса нуждались в капитальном ремонте. Программа госпитальной "реновации" предусматривала переоснащение десяти больничных зданий в течение ближайших нескольких лет. "Сегодня мы завершает первый этап программы, - заявил Собянин. - Открывается долгожданный корпус, где будут оказывать самую необходимую и высокотехнологичную помощь пациентам с заболеваниями крови. Особое внимание будет уделено онкологии".

Главный гематолог Минздрава Валерий Савченко назвал новый корпус самым лучшим профильным подразделением во всей России. "Здесь оказывают помощь всех видов, в том числе, проводят трансплантации и проводят иммунотерапию рака", - подчеркнул специалист. Кроме того, на базе отделения работают кафедры двух крупных медицинских вузов, что обеспечивает научную основу работы.

Новый корпус будет способен принять до 6 тысяч пациентов год, это вдвое больше, чем до ремонта. Все палаты с душами, санузлами и телевизорами. "Больные пройдут полный цикл терапии, - подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Точный диагноз помогут поставить аппараты УЗИ и компьютерной томографии". Даже в случае осложнений пациентов не придется переводить в другие корпуса, в реанимации есть аппараты "искусственная печень" и "искусственная почка". Модернизированный корпус планируют открыть в марте.

Боткинская больница войдет в число так называемых якорных медучреждений, где будут оказывать помощь онкобольным, напомнила заммэра. "В одном из корпусов немедицинского назначения откроем профильный диспансер, - заявила Ракова. - Для этого проведем ремонт. Надеюсь, завершим его в течение полутора-двух лет".

Модернизация больницы будет продолжена, сообщил главврач Алексей Шабунин. Кульминацией этого процесса станет строительство абсолютного нового корпуса экстренной помощи. "Логистику рассчитаем так, чтобы необходимые операции проводились как можно быстрее", - подчеркнул Шабунин.