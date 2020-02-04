Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин

Ученый-социолог, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин скончался во вторник в Москве. Ему было 89 лет.

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Для нас всех это большая потеря", - говорится в сообщении на сайте "Шанинки".

Шанин внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. "Он работал до последнего дня и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу", - отмечается в сообщении.

О времени прощания будет сообщено дополнительно.