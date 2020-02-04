Умер социолог Теодор Шанин

В Москве умер известный социолог Теодор Шанин. Друг Татьяны Заславской, Юрия Левады, Владимира Ядова, он основал у нас знаменитую Шанинку - Московскую высшую школу социальных и экономических наук, дав замечательный образец поствузовского социологического образования. Он вернул нам моду на крестьяноведение, на Чаянова и Кондратьева. Он был невероятной интеллектуальной фигурой времени: всегда смотрел неожиданно и всегда делал открытия в том, что исследовал.

У Шанина на конференциях и выездных семинарах перебывали все умники страны. Это было счастье - знать его, разговаривать с ним. Спросить: "Теодор, а почему злость повышает креативность?" - и услышать: "Не злость, а эмоциональность!" Он первым сказал, что не принимает казавшийся нам прогрессивным лозунг "Иного не дано". "Всегда дано иное" - размыкал наше сознание Теодор. От него осталось столько живых черт, деталей, секретов. Я, например, помню, что в его московской квартире висела фотография Вивьен Ли. Или как он на извинительный бубнеж "простите, что начинаю интервью с комплиментов" не моргнув глазом отвечал: "Правильно делаете: мужчины вообще не могут жить без комплиментов. Женщины еще могут... какое-то время".

Известный писатель и журналист Александр Архангельский, снявший о Шанине биографический фильм "Несогласный Теодор", рассказывает "РГ" о том, кем он был для нас.

- Когда стало ясно, что советская система будет распадаться, были попытки создать на территории новообразующейся России "слепки" западных институтов. Это все было продиктовано добрыми намерениями, но почти никогда не срабатывало. Потому что десантировать чужой опыт невозможно. А Шанин был едва ли не единственным человеком, который взял британский опыт и соединил его с тем лучшим, что было в русском и советском университетском мире. Поэтому все остальные исчезли, а его институт продолжает жить. Куда ни придешь, везде выпускники Шанинки, особенно в культурной сфере, потому что они первыми открыли у себя специальность "культурный менеджмент". Но помимо дел, он совершенно очевидно выделялся среди ярких личностей конца 80-х, 90-х и нулевых. Есть его замечательный рассказ, как он пришел знакомиться с Мерабом Мамардашвили, читавшим лекцию во ВГИКе, и вдруг услышал "Историю меняют не классы, историю меняют личности". Это была общая для них мысль. Шанин был одной из личностей, которые меняют историю. Это не иллюстрируется перечнем заслуг - от общего признания у нас до ордена Британской империи - они все равно ничего не скажут сердцу и уму. Сердцу и уму скажут его образ, облик, присутствие, то, как на него реагировали люди всех поколений. Где бы он ни появлялся - в академической ли среде, в телевизионном ли пространстве, - становилось ясно, что рядом с тобой человек невероятного масштаба, внутренней силы и не скажу любви, но любовного уважения к каждому, кто хочет с ним говорить. Это бывает крайне редко.