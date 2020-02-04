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04.02.2020 20:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

Текст: Любовь Проценко

Боткинская больница станет одним из шести якорных центров по оказанию специализированной онкологической помощи. Об этом рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С этой целью, пояснила она, в ближайшее время один из корпусов самой крупной в России клиники будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение. Откроют его в течение двух лет.

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По словам Раковой, это позволит на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи. Здесь появится и так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет оказывать помощь онкологическим пациентам. А весной этого года весной здесь начнется еще строительство нового корпуса скорой помощи площадью 14 тыс. кв. м, который станет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, поступающим в больницу на скорой.

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