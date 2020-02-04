В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

Боткинская больница станет одним из шести якорных центров по оказанию специализированной онкологической помощи. Об этом рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С этой целью, пояснила она, в ближайшее время один из корпусов самой крупной в России клиники будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение. Откроют его в течение двух лет.

По словам Раковой, это позволит на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи. Здесь появится и так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет оказывать помощь онкологическим пациентам. А весной этого года весной здесь начнется еще строительство нового корпуса скорой помощи площадью 14 тыс. кв. м, который станет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, поступающим в больницу на скорой.