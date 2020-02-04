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04.02.2020 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День России в Москве будут работать два ЗАГСа

Текст: Ирина Огилько

Жители столицы смогут вступить в брак в государственный праздник - День России, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Так, официально зарегистрировать отношения в праздник можно будет в Гагаринском (Ленинский пр., 44) и Шипиловском (Шипиловский пр., 27) отделах. Для того, чтобы 12 июня сыграть свадьбу, нужно подать заявление на регистрацию брака до 12 мая. Причем подать заявку можно либо лично приехав в отдел ЗАГСа, либо оформив ее на едином портале госуслуг.

У сотрудниц московских ЗАГСов появится форма

Как отмечают специалисты, молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники или необычные даты. В этом году к красивым датам 02, 20 и 22 февраля загсы перевели на особый режим работы. В результате в эти три дня в городе сыграют свадьбы 1,9 тысячи пар. Из них большинство выбрали Грибоедовский ЗАГС, или Дворец бракосочетания N1.

К слову, впервые в столице прошли ночные регистрации брака. Так, в Грибоедовском ЗАГСе в ночь на 2 февраля церемонии бракосочетания состоялись у 8 пар молодоженов.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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