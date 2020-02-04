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04.02.2020 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге учитель повалил ученика на пол, пытаясь выгнать его с урока

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Калуге учитель, выталкивая подростка из класса, упал вместе с ним на пол. Инцидент разбирают в полиции и СУ СК.

Скандальное видео, случившегося на уроке в калужской школе, появилось в соцсетях. На видеозаписи видно, как мужчина тащит подростка к двери, тот сопротивляется. В результате оба падают на пол. После того, как они поднялись на ноги, учитель требует от школьника покинуть класс, тот спрашивает, "за что?" После этого подросток садится за парту, а учитель возвращается к своему столу.

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В полиции сообщили, что ролик обнаружили в ходе мониторинга сети интернет. Выяснять, что именно произошло на уроке, в школу отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Начата проверка по факту случившегося.

Обстоятельства конфликта намерены выяснить и следователи СК. Как сообщили в пресс-службе ведомства, после проведения проверки в калужской школе №25 действиям всех участников этих событий будет дана правовая оценка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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