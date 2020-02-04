В Костроме накрыли подпольную табачную сеть

Полиция в Костроме перекрыла крупный канал поставки контрафактных сигарет. Против контрабандиста возбудили уголовное дело.

По данным регионального УМВД, контрафактные табачные изделия 48-летний житель Костромы приобретал в соседней области, привозил в областной центр и размещал на арендованных складах. Затем поддельная продукция отправлялась мелкооптовым и розничным покупателям.

- В ходе спецоперации, проведенной одновременно в восьми торговых точках, из незаконного оборота изъято свыше 16,5 тысячи пачек не маркированных обязательными акцизными марками сигарет российского и иностранного производства. Причиненный ущерб превысил 1,8 миллиона рублей, - пояснили в полиции.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.