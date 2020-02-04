Новости

Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр 16:07
Эво Моралес решил стать сенатором 16:02
Toyota сделала для России дерзкую Camry 16:01
В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ 16:00
В Судане найдено древнее изображение семи планетарных божеств 15:44
В Афинах раскопали "колодец проклятий" для связи с загробным миром 15:42
Федеральная палата адвокатов предложила упомянуть в Конституции роль адвокатуры 15:38
Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству 15:37
В России отменили обязательное лицензирование авиаперевозок 15:33
В КЧР ветераны войны получат по 50 тысяч рублей от республики 15:33
В квартирах столичного региона станет теплее 15:31
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям 15:16
Россия эвакуирует из Китая 10 граждан Беларуси 15:10
Мариинский театр отменил выступление Китайского оркестра из-за коронавируса 15:05
ГАЗ получил сертификат на принципиально новый автобус 15:01
В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами 14:58
Сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II выйдет в РФ одновременно со всем миром 14:57
В Калининграде нашли подпольный склад сигарет на 3 млн рублей 14:45
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор мордовской колонии 14:39
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства 14:33
Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый 14:31
Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии 14:22
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей 14:21
В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек 14:07
Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 15:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В квартирах столичного региона станет теплее

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе энергетики повысят температуру теплоносителей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "ТСК Мосэнерго", повышение температуры теплоносителей связано с наступающим похолоданием.

Фото: ТАСС
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

По прогнозу метеорологов, в столичном регионе к концу недели температура воздуха понизится до -10…-13 градусов. В связи с этим будет скорректирован температурный режим. Так, при -1 градусе за окном температура в магистральной сети может достигать +87..+ 89 градусов, при -5 градусах на улице в теплоносителях вода прогревается до +98…+100 градусах, а при уличных -15 в трубах потеплеет жидкость до +124…+125 градусов. При этом в батареи потребителей придет не столь горячая вода. Однако, согласно санитарным правилам и нормам, батареи отопления должны прогреть жилые помещения в квартире от +18 до +24 градусов. Если в комнатах холоднее - это повод обращаться в свою управляющую компанию. Специалисты управляющих компаний проверят системы теплоснабжения конкретных домов.

При этом если на улице увидели вытекающую горячую воду, парение, нужно срочно сообщить о происшествии на горячую линию ООО "ТСК Мосэнерго" 8(495) 276-95-59 или ПАО "МОЭК" 8 (495) 539-59-59 . Или обратиться в службу "112".

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью