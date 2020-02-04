В квартирах столичного региона станет теплее

В столичном регионе энергетики повысят температуру теплоносителей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "ТСК Мосэнерго", повышение температуры теплоносителей связано с наступающим похолоданием.

По прогнозу метеорологов, в столичном регионе к концу недели температура воздуха понизится до -10…-13 градусов. В связи с этим будет скорректирован температурный режим. Так, при -1 градусе за окном температура в магистральной сети может достигать +87..+ 89 градусов, при -5 градусах на улице в теплоносителях вода прогревается до +98…+100 градусах, а при уличных -15 в трубах потеплеет жидкость до +124…+125 градусов. При этом в батареи потребителей придет не столь горячая вода. Однако, согласно санитарным правилам и нормам, батареи отопления должны прогреть жилые помещения в квартире от +18 до +24 градусов. Если в комнатах холоднее - это повод обращаться в свою управляющую компанию. Специалисты управляющих компаний проверят системы теплоснабжения конкретных домов.

При этом если на улице увидели вытекающую горячую воду, парение, нужно срочно сообщить о происшествии на горячую линию ООО "ТСК Мосэнерго" 8(495) 276-95-59 или ПАО "МОЭК" 8 (495) 539-59-59 . Или обратиться в службу "112".