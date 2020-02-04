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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи присмотрят за всеми, кто подозревает у себя инфекцию

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Коронавируса в Москве, к счастью, пока не обнаружено, заявляют московские власти. Но контроль за всеми, кто мог попасть в зону риска заражения им, в городе налажен жесткий. Медосмотры проходят в аэропортах, в вузах, где учатся китайские студенты, - сейчас многие из них как раз возвращаются с зимних каникул.

А во вторник на базе реабилитационного центра для инвалидов "Царицыно" открылось обсервационное пространство, где человек, заподозрив у себя вирус, может провести какое-то время под наблюдением врачей.

Фото: Светлана Майорова/ТАСС
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Во время эпидемий любой чих заставляет горожан поволноваться - не заразился ли? Чтобы не оставлять горожан один на один с этими страхами и в то же время, чтобы не пропустить инфекцию, и создано этот пространство.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, уже во вторник туда мог приехать не только любой москвич, но и любой гражданин России, в случае, если у него нет явных признаков проявления заболевания, но тем не менее, он вернулся из зоны вспышки вирусной инфекции. До момента, когда у него истечет инкубационный период, ему предложат пожить в отдельно стоящем трехэтажном здании вместимостью 150 человек. Семью поселят вместе - для этого оборудованы более просторные комнаты, помещения для досуга, детские комнаты.

Организацией временного проживания гостей, вплоть до их питания, займутся работники центра. Специалисты департамента здравоохранения возьмут под контроль их здоровье. Но это, еще раз подчеркиваю, только для здоровых. Людей с признаками даже сезонной инфекции типа ОРВИ, направляют на диагностику в городскую Инфекционную клиническую больницу N1.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение нового коронавируса

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