В Калуге воинское захоронение оказалось за забором "ведомственной гостиницы". Информацию о том, что мемориал "приватизировал" некий высокопоставленный чиновник, региональные власти назвали фейком. Но все же попасть за этот забор не так просто. Речь о братской могиле погибших в декабре 41-го - январе 42-го при освобождении Калуги военнослужащих 258-й стрелковой дивизии. По словам председателя Калужского городского совета ветеранов войны и труда Евгения Янкилевича, бойцы этой дивизии 30 декабря ворвались с запада на окраину Калуги и освободили ту часть города, где сейчас находится Музей космонавтики. К 19 января удалось освободить несколько крупных населенных пунктов и открыть выход на Варшавское шоссе. За массовый героизм, проявленный в этих боях, 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 12-ю гвардейскую.

В электронной Книге памяти Калужской области есть описание братской могилы погибших под деревней Анненки рядом с Калугой и на территории нынешнего городского бора. Сама эта могила зарегистрирована в реестре воинских захоронений под номером 28. Приведены именные сведения о 121 погибшем. И сказано, что захоронение возникло еще в годы войны. В 1975 году его реконструировали: был устроен постамент, над ним - пирамидальный памятник с мемориальной доской.

Сегодня братская могила находится за высоким забором, у входа - охрана. По словам местных жителей, раньше здесь был санаторий, и памятник был доступен. Теперь за ворота и глухой забор без специального разрешения не попасть.

Между тем по федеральному закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" братская могила является памятником регионального значения. В этом же законе говорится, что "каждый имеет доступ к объектам культурного наследия". Правда, в статье 47.4 оговаривается, что условия доступа могут устанавливаться соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В пресс-службе регионального правительства, комментируя ситуацию "РГ", подтвердили, что памятник находится на "охраняемой территории, принадлежащей Калужской области", и что сейчас в здании рядом с мемориалом располагается ведомственная гостиница. Какого ведомства, правда, не уточнили. Но калужские старожилы помнят, что в советские времена рядом с санаторием им. Павлика Морозова были "исполкомовские дачи". Среди них в сосновом бору стоял скромный обелиск. Уже в этом веке дачи начали преобразовываться в коттеджи. Одна из них стала той самой "ведомственной гостиницей" или, как говорят в народе, "правительственной резиденцией"

Чиновники заверили, что "всем гражданам, желающим посетить памятное место, необходимо заранее обратиться на пост охраны для дальнейшего сопровождения к месту захоронения воинов, павших в годы войны". Словом, доступ есть, но весьма витиеватый.

В военном комиссариате, в свою очередь, уклончиво поясняют, что это не единичный случай, в том числе и на территории Калужской области, когда захоронение находится под особой охраной. Есть, мол, мемориалы на территории предприятий или воинских частей - никто же не возмущается при этом особыми режимами.

Получается, что родственники тех, кто погиб под Калугой в зимних боях 41-42 годов, должны каким-то образом заранее подать заявку на посещение места, где покоятся их деды. В "Книге памяти" проезд к братской могиле указан: "Из Москвы: до Калуги с Киевского вокзала электропоездами Москва - Калуга 1 или Калуга 2, далее автобусами N 10, 2 до остановки "Пост ГИБДД". Но нет предупреждения об особых условиях посещения мемориала. И выходит, что приехал человек поклониться геройски погибшему деду, а его встречают ворота с охраной - мечись по всей Калуге, ищи разрешения.

Одно хорошо - братская могила ухожена. "За воинским захоронением осуществляется надлежащий уход. Его регулярно посещают группы школьников, представители общественности, накануне памятных дат проводятся молебны, - говорится в официальном сообщении пресс-службы. - В прошлом году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы памятник был капитально отремонтирован".

И действительно, мемориал ухожен. Вместо "полевой дорожки", которая раньше вела к могиле (как указано в "Книге памяти"), выложенные плиткой аллеи. Только теперь это не бетонный обелиск, а плита со звездой, солдатской каской и надписью "Вечная слава неизвестному солдату". А почему неизвестному?! Ведь в "Книге памяти" выверенный по документам ЦАМО подробный список на 109 погибших. Из Орловской области - дивизия формировалась под Орлом, из Тульской - в ходе обороны города-героя Тулы пришло местное пополнение, из Москвы, из Узбекистана, Татарстана, Сибири. А неизвестных, сказано, только двенадцать...

В подмосковной Истре есть мемориальный комплекс "Воинам-сибирякам". Там на плите надпись: "Защищая Москву, они стали гвардейскими". Это и про них - бойцов 258-й дивизии. В списках похороненных под деревней Анненки есть немало сибиряков, но в Калуге они стали "неизвестными солдатами".

В горвоенкомате мне рассказали, что участвовали в подготовке материалов "Книги памяти" и продолжают эту работу. Только за прошлый год собрали именные сведения о 104 тысячах погибших. И тем удивительнее, что описанная история приключилась в Калужской области, где ведется серьезная работа по паспортизации и уходу за воинскими захоронениями, а их в регионе 585.

Место в бору, где лежат останки погибших бойцов, с недавних пор приглянулось чиновникам. Фото: Елена Шулепова

Берем на контроль

Три вопроса из редакции

Воинское захоронение в Калуге, которое имеет географическую привязку "ул. Советской Армии, городской бор", официально учтено в Минобороны РФ под номером 40-527/2014. Однако его паспорт (представлен в ОБД "Мемориал" под ID 90329152) содержит информацию лишь о том, что здесь останки 30 неизвестных, известных - 0. Первое захоронение на этом месте произведено в 1941 году, последнее - в 1955-м. И что шефствуют над братской могилой "учащиеся школы N13".

В этом документе, кроме упомянутого, привлекают внимание два обстоятельства. Время составления - 14 октября 2014 года. И лица, его подписавшие: за Представителя Министерства обороны (первая подпись) - начальник отдела ВККО по Октябрьскому и Ленинскому округам Калуги А.В. Иванов; за Представителя органов местного самоуправления - первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги К.М. Горобцов.

В связи с этим два вопроса.

Первый - к военному комиссару города Калуги и Ферзиковского района полковнику А.В. Иванову: "В новой для себя должности вы не можете не знать, что в Калужской области, как и по всей России, в 1991-1993 годах проводилась массовая паспортизация воинских захоронений. На братские могилы в Воиново, что рядом с Калугой, и в соседних районах такие паспорта есть. Куда подевался исходный паспорт братской могилы в городском бору?"

Второй - к заместителю губернатора Калужской области К.М. Горобцову: "С учетом вашей прежней работы заместителем Городского Головы и Городским Головой Калуги, а также нынешних должностных обязанностей в правительстве Калужской области объясните, как и когда могло случиться, что охраняемая Законом братская могила погибших в годы Великой Отечественной войны на окраине Калуги была отмежевана вместе с участком городского парка под охраняемую резиденцию за глухим забором?"

Вопрос третий - к и.о. прокурора Калужской области Николаю Студеникину: "По официальной информации, в 2019 году, "в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы" памятник в городском бору "был капитально отремонтирован". Нельзя ли запросить в Управлении городского хозяйства Калуги и обнародовать, какие средства на это потрачены?

Чтобы всем стало понятно, как нельзя относиться к памяти погибших и как не должно тратить бюджетные деньги, выделяемые на содержание и ремонт братских могил.