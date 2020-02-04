Новости

Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 22:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Режимный объект

Как воинская могила стала недоступной, а имена погибших - неизвестными
Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Российская газета - Неделя № 24(8078)
В Калуге воинское захоронение оказалось за забором "ведомственной гостиницы". Информацию о том, что мемориал "приватизировал" некий высокопоставленный чиновник, региональные власти назвали фейком. Но все же попасть за этот забор не так просто. Речь о братской могиле погибших в декабре 41-го - январе 42-го при освобождении Калуги военнослужащих 258-й стрелковой дивизии. По словам председателя Калужского городского совета ветеранов войны и труда Евгения Янкилевича, бойцы этой дивизии 30 декабря ворвались с запада на окраину Калуги и освободили ту часть города, где сейчас находится Музей космонавтики. К 19 января удалось освободить несколько крупных населенных пунктов и открыть выход на Варшавское шоссе. За массовый героизм, проявленный в этих боях, 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 12-ю гвардейскую.
"Капитальный ремонт", проведенный на братской могиле, не оставил для памяти даже следа. Фото: Елена Шулепова "Капитальный ремонт", проведенный на братской могиле, не оставил для памяти даже следа. Фото: Елена Шулепова
"Капитальный ремонт", проведенный на братской могиле, не оставил для памяти даже следа. Фото: Елена Шулепова

В электронной Книге памяти Калужской области есть описание братской могилы погибших под деревней Анненки рядом с Калугой и на территории нынешнего городского бора. Сама эта могила зарегистрирована в реестре воинских захоронений под номером 28. Приведены именные сведения о 121 погибшем. И сказано, что захоронение возникло еще в годы войны. В 1975 году его реконструировали: был устроен постамент, над ним - пирамидальный памятник с мемориальной доской.
Судьба захоронения советских воинов в Венгрии оказалась на перекрестке мнений

Сегодня братская могила находится за высоким забором, у входа - охрана. По словам местных жителей, раньше здесь был санаторий, и памятник был доступен. Теперь за ворота и глухой забор без специального разрешения не попасть.

Между тем по федеральному закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" братская могила является памятником регионального значения. В этом же законе говорится, что "каждый имеет доступ к объектам культурного наследия". Правда, в статье 47.4 оговаривается, что условия доступа могут устанавливаться соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В пресс-службе регионального правительства, комментируя ситуацию "РГ", подтвердили, что памятник находится на "охраняемой территории, принадлежащей Калужской области", и что сейчас в здании рядом с мемориалом располагается ведомственная гостиница. Какого ведомства, правда, не уточнили. Но калужские старожилы помнят, что в советские времена рядом с санаторием им. Павлика Морозова были "исполкомовские дачи". Среди них в сосновом бору стоял скромный обелиск. Уже в этом веке дачи начали преобразовываться в коттеджи. Одна из них стала той самой "ведомственной гостиницей" или, как говорят в народе, "правительственной резиденцией"

Чиновники заверили, что "всем гражданам, желающим посетить памятное место, необходимо заранее обратиться на пост охраны для дальнейшего сопровождения к месту захоронения воинов, павших в годы войны". Словом, доступ есть, но весьма витиеватый.

В военном комиссариате, в свою очередь, уклончиво поясняют, что это не единичный случай, в том числе и на территории Калужской области, когда захоронение находится под особой охраной. Есть, мол, мемориалы на территории предприятий или воинских частей - никто же не возмущается при этом особыми режимами.

Получается, что родственники тех, кто погиб под Калугой в зимних боях 41-42 годов, должны каким-то образом заранее подать заявку на посещение места, где покоятся их деды. В "Книге памяти" проезд к братской могиле указан: "Из Москвы: до Калуги с Киевского вокзала электропоездами Москва - Калуга 1 или Калуга 2, далее автобусами N 10, 2 до остановки "Пост ГИБДД". Но нет предупреждения об особых условиях посещения мемориала. И выходит, что приехал человек поклониться геройски погибшему деду, а его встречают ворота с охраной - мечись по всей Калуге, ищи разрешения.

Одно хорошо - братская могила ухожена. "За воинским захоронением осуществляется надлежащий уход. Его регулярно посещают группы школьников, представители общественности, накануне памятных дат проводятся молебны, - говорится в официальном сообщении пресс-службы. - В прошлом году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы памятник был капитально отремонтирован".

В РФ могут ужесточить ответственность за незаконное ношение воинской формы

И действительно, мемориал ухожен. Вместо "полевой дорожки", которая раньше вела к могиле (как указано в "Книге памяти"), выложенные плиткой аллеи. Только теперь это не бетонный обелиск, а плита со звездой, солдатской каской и надписью "Вечная слава неизвестному солдату". А почему неизвестному?! Ведь в "Книге памяти" выверенный по документам ЦАМО подробный список на 109 погибших. Из Орловской области - дивизия формировалась под Орлом, из Тульской - в ходе обороны города-героя Тулы пришло местное пополнение, из Москвы, из Узбекистана, Татарстана, Сибири. А неизвестных, сказано, только двенадцать...

В подмосковной Истре есть мемориальный комплекс "Воинам-сибирякам". Там на плите надпись: "Защищая Москву, они стали гвардейскими". Это и про них - бойцов 258-й дивизии. В списках похороненных под деревней Анненки есть немало сибиряков, но в Калуге они стали "неизвестными солдатами".

В горвоенкомате мне рассказали, что участвовали в подготовке материалов "Книги памяти" и продолжают эту работу. Только за прошлый год собрали именные сведения о 104 тысячах погибших. И тем удивительнее, что описанная история приключилась в Калужской области, где ведется серьезная работа по паспортизации и уходу за воинскими захоронениями, а их в регионе 585.

Место в бору, где лежат останки погибших бойцов, с недавних пор приглянулось чиновникам. Фото: Елена Шулепова
Берем на контроль

Три вопроса из редакции

Воинское захоронение в Калуге, которое имеет географическую привязку "ул. Советской Армии, городской бор", официально учтено в Минобороны РФ под номером 40-527/2014. Однако его паспорт (представлен в ОБД "Мемориал" под ID 90329152) содержит информацию лишь о том, что здесь останки 30 неизвестных, известных - 0. Первое захоронение на этом месте произведено в 1941 году, последнее - в 1955-м. И что шефствуют над братской могилой "учащиеся школы N13".

В этом документе, кроме упомянутого, привлекают внимание два обстоятельства. Время составления - 14 октября 2014 года. И лица, его подписавшие: за Представителя Министерства обороны (первая подпись) - начальник отдела ВККО по Октябрьскому и Ленинскому округам Калуги А.В. Иванов; за Представителя органов местного самоуправления - первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги К.М. Горобцов.

Фото: AP
Установят ли в Кракове памятник советским воинам

В связи с этим два вопроса.

Первый - к военному комиссару города Калуги и Ферзиковского района полковнику А.В. Иванову: "В новой для себя должности вы не можете не знать, что в Калужской области, как и по всей России, в 1991-1993 годах проводилась массовая паспортизация воинских захоронений. На братские могилы в Воиново, что рядом с Калугой, и в соседних районах такие паспорта есть. Куда подевался исходный паспорт братской могилы в городском бору?"

Второй - к заместителю губернатора Калужской области К.М. Горобцову: "С учетом вашей прежней работы заместителем Городского Головы и Городским Головой Калуги, а также нынешних должностных обязанностей в правительстве Калужской области объясните, как и когда могло случиться, что охраняемая Законом братская могила погибших в годы Великой Отечественной войны на окраине Калуги была отмежевана вместе с участком городского парка под охраняемую резиденцию за глухим забором?"

Вопрос третий - к и.о. прокурора Калужской области Николаю Студеникину: "По официальной информации, в 2019 году, "в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы" памятник в городском бору "был капитально отремонтирован". Нельзя ли запросить в Управлении городского хозяйства Калуги и обнародовать, какие средства на это потрачены?

Чтобы всем стало понятно, как нельзя относиться к памяти погибших и как не должно тратить бюджетные деньги, выделяемые на содержание и ремонт братских могил.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года