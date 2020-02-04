Воронежским фабрикам помогут повысить производительность труда

Работать меньше, получать больше - голубую мечту, пожалуй, любого наемного сотрудника смогут воплотить в свою жизнь мебельщики из Воронежа и "упаковщики" из Россоши. Их компании стали первыми в регионе участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Следуя советам экспертов, здесь постараются упростить процессы выпуска продукции и повысить экономическую отдачу от каждого работника.

Менять, не ломая

Вообще-то получать поддержку по нацпроекту должно было большее количество компаний: от каждого региона их может быть десяток. Но воронежцы, не видя перспектив получить прямое финансирование из бюджета, не слишком охотно обращались к оператору программы - им назначен Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Тем не менее на сайт производительность.рф уже поступило 42 заявки от местных предприятий, на дюжине из которых успели побывать эксперты ФЦК. К следующему этапу проекта допущены пока только россошанское ООО "Дельта-Пак" и воронежское ООО "ПК Ангстрем". Работа с ними началась в конце января.

- Мы не будем менять саму технологию: в команде экспертов есть выходцы из разных отраслей, но, например, в производстве мебели никто из нас не разбирается. Наша задача - вместе с сотрудниками предприятия проанализировать основные процессы и понять, где идут необоснованные потери, а где кроются резервы - в загрузке персонала и оборудования, в использовании материалов, - пояснил куратор макрорегиона "Центр" от ФЦК Виталий Лапшин. - Описав текущее и целевое состояние производства, мы составим программу - как от первого прийти ко второму. И затем начнется собственно реализация проекта, когда эксперты будут проводить на предприятии лишь 20 процентов своего рабочего времени (плотнее занимаясь другими компаниями), подключаясь в сложных ситуациях. Пару сотрудников обучим, чтобы они могли в перспективе выступать для своих коллег в роли бизнес-тренеров.

Сотрудничество с ФЦК продлится полгода, далее участников ждет два с половиной года самостоятельной работы. Производительность труда должна будет вырасти на 30 процентов сначала на пилотном участке, а затем и на всем производстве. Предполагается, что найденные в "пилоте" решения окажутся применимы и в других направлениях работы.

Производительность труда должна будет вырасти на 30 процентов сначала на пилотном участке, а затем на всем производстве

- По количеству отработанных часов на человека, по данным за 2017 год, Россия занимает четвертое место в мире. А по производительности труда (в рублях за человеко-час) мы далеко в конце списка, - напомнил Лапшин. - Президент поставил задачу: производительность труда на средних и крупных предприятиях в базовых несырьевых отраслях экономики должна увеличиваться не менее чем на пять процентов в год. Согласно этому плану, к 2024 году прирост составит не менее 20 процентов. Пока подобный темп демонстрирует только Китай. Но из опыта ФЦК и моего лично (я работал в металлургии) - иногда показатель вырастает на треть уже в первые шесть месяцев после того, как над ее увеличением начинают системно работать.

Начнут с фасадов

Воронежский "Ангстрем" - крупная фабрика по выпуску корпусной мебели для дома - присоединился к нацпроекту именно в надежде на 30-процентный прирост производительности труда. На "эффект низкой базы", правда, рассчитывать не приходится: оборудование и так самое современное, цеха спроектированы с учетом оптимального использования ресурсов. Многие технологические операции выполняют роботы. Идеи "бережливого производства", которые в числе прочего предлагает применять нацпроект, на "Ангстреме" уже оценили и внедрили благодаря давнему сотрудничеству с концерном IKEA. Тем не менее руководство предприятия уверено: есть что улучшить.

- Результаты 2019 года показали, что спрос на нашу мебель постоянно увеличивается. Чтобы гарантировать бесперебойную поставку продукции, надо обеспечить непрерывный рост объемов производства. Поэтому важно усовершенствовать внутренние процессы, от которых зависит скорость выпуска изделий и их качество, - пояснил основатель компании Геннадий Чернушкин.

Схему изменений, предлагаемую экспертами ФЦК, опробуют на так называемом пилотном потоке. В случае "Ангстрема" это будет производство фасадов с отделкой. Первые итоги подведут через три месяца. Потом успешные практики распространят на остальные подразделения мебельного холдинга.

В чем стимул?

По словам Виталия Лапшина, чудесных превращений ждать не стоит:

- Типовые решения основаны на здравом смысле. К примеру, очень часто производительность труда растет там, где мы уменьшаем объем партии. Почему? Потому что при этом отпадает необходимость перемещать большую кучу изделий между технологическими процессами. Отсюда - меньше риск повредить какие-либо комплектующие, меньше усилий на транспортировку.

Бережливое производство сегодня часто ассоциируют с философией кайдзен, приводят в пример предприятия "Тойоты". Но там не изобрели, по сути, чего-то принципиально нового. Серьезные наработки по научной организации труда были накоплены в Советском Союзе, подобные подходы имелись и в других странах.

- Японцы просто смогли все лучшее, в том числе из советского опыта, собрать и ввести в систему, - подчеркнул эксперт. - Допустим, в наших цехах можно иной раз видеть захламленные шкафы с инструментом, горы метизов. Нужную деталь приходится долго искать. Но ведь дома никто себе так жизнь не усложняет! Посуду мы моем не в ванной, зубную щетку оставляем не в туалете - все на своих местах. Организовать с той же логикой процесс производства не так сложно, но на начальном этапе, конечно, на персонал ляжет дополнительная нагрузка. Вовлеченность сотрудников - главный ресурс. Само по себе появление экспертов результата не даст...

Резонный вопрос - что же мотивирует рабочих повышать свою эффективность? Выгода для предприятия понятна: себестоимость изделий снизится, на фоне роста продаж это позволит увеличить прибыль. А вырастет ли при этом доход рядового сотрудника? Не приведет ли рост производительности - к сокращению штата?

- Мы помним декабрь 2019-го, когда трудились без выходных и проходных, потому что объем заказов резко увеличился. Но цель компании - не заставить людей вкалывать по 12 часов подряд, а сделать так, чтобы времени на рабочем месте они проводили меньше, а производили - больше, - заверил член наблюдательного совета "Ангстрема" Андрей Гвоздевский. - Мы стремимся к росту средней заработной платы на предприятии, однако производительность труда должна расти быстрее. Снижать численность персонала не собираемся, поскольку в ближайшей перспективе планируем удвоить объемы продаж.

Прямая речь

Николай Соломон, руководитель Федерального центра компетенций:

- Стать участником проекта, то есть подать заявку на сайт производительность.рф, может любое предприятие пяти отраслей: обрабатывающей промышленности, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, транспортировки и хранения. Выручка претендента должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, а доля иностранного участия в уставном капитале - не более 25 процентов. Примерно через месяц после подачи заявки на предприятие приезжают специалисты ФЦК. Они встречаются с генеральным директором и оценивают его заинтересованность.

А как у соседей

На Тамбовщине участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с 1 января 2020 года могут оформить вычет из налога на прибыль (до 90 процентов в части, зачисляемой в региональный бюджет) и получить целевой кредит под один процент годовых в Фонде развития промышленности. Такой шанс есть у 17 местных предприятий, с которыми работают эксперты ФЦК. Как рассказал "РГ" финансовый директор ПАО "Пигмент" Сергей Коротков, положительные результаты от сотрудничества уже получены, теперь компания планирует подать в ФРП заявки для софинансирования инвестиционных проектов, которые позволят увеличить производительность труда. "Механизм получения займов не простой, но задачи решаемы с учетом информативного сайта ФРП и постоянно работающей горячей линии. Экономическая эффективность инвестиционного налогового вычета для нашего предприятия в настоящее время оценивается", - добавил он. Вместе с тем перечень инструментов, которыми государство стимулирует повышение производительности труда, можно и расширить.