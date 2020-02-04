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04.02.2020 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плиты навынос

Жители костромских деревень могут лишиться единственной дороги, оставленной им ракетчиками
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 22(8076)
Жители костромской деревни Митино заняли круговую оборону: днем и ночью они караулят подступы к своим домам, пытаясь не допустить вывоза бетонных плит с дороги. На имущество претендуют сразу несколько предпринимателей, но селяне сдаваться не намерены. "Пропадет дорога - умрет деревня", - считают они. В Митине побывала корреспондент "РГ".
Жители Митина решили снять плиты с дороги, чтобы они не достались расхитителям. Фото: Анна Скудаева/РГ Жители Митина решили снять плиты с дороги, чтобы они не достались расхитителям. Фото: Анна Скудаева/РГ
Жители Митина решили снять плиты с дороги, чтобы они не достались расхитителям. Фото: Анна Скудаева/РГ

"Как мухи на мед"

Подполковник полиции в отставке Виталий Монахов придирчиво осматривает кучу бетонных плит, аккуратно сложенных стопками возле церкви.

- Порядок, все на месте, 141 плита, они у нас пронумерованы, - по-военному четко докладывает он.

Внушительная "стопка" бетонных плит появилась в центре деревни Митино в прошлом году.

- В июне 2019 года нам позвонили соседи и рассказали, что у нас разбирают дорогу. На тяжелой технике приехали какие-то люди. Они начали снимать бетонные плиты и грузить на КамАЗ, - рассказывает местный почтальон Оксана Монахова. - Мы вызвали полицию, злодеев задержали, на КамАз как на орудие преступления наложили арест, а плиты отдали нам на ответственное хранение. Дорога состоит на балансе администрации района, но постоянно охранять ее власти не могут. Как лето - так начинается нашествие. Лезут, как мухи на мед. И хоть сколько-то плит с дороги, да уворуют.

Фото: iStock
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Из-за расхитителей жители Митина уже лишились подъезда к лесным делянкам, которые власти им выделили по закону "О заготовке древесины для собственных нужд". А теперь люди боятся, что злоумышленники украдут и бетонку к соседней деревне Пронино, куда школьный автобус возит ребятишек на учебу, а затем - разграбят и дорогу к деревне Углево, которую от основной трассы Кострома - Галич отделяют девять километров бетонки. Между тем без дороги к лесным делянкам затраты жителей на отопление в этом сезоне выросли втрое.

- Мне на зиму три тележки дров надо. А еще за свет заплатить, за баллон газа привозного 700 рублей. Где денег взять, когда пенсия - всего девять тысяч? - вздыхает, подкладывая дрова в потрескивающую "буржуйку" соседка Монаховых пенсионерка Нина Вахменина.

В среднем на обогрев одного деревенского дома зимой требуется лесовоз дров.

Из-за расхитителей жители Митина уже лишились подъезда к лесным делянкам

- Если заказывать его в Галиче, нужно заплатить 15 тысяч, да еще пять тысяч за раскол, да столько же за распиловку. Большие деньги! Если выписываешь в лесхозе лес с делянки и заготавливаешь его самостоятельно, дрова выходят втрое дешевле. Но сейчас попасть в лес невозможно: кругом одни колдобины, технике не проехать. Приходится лес покупать, - рассказал один из жителей Митина.

Откуда дороги?

Сеть бетонных дорог появилась в районах Костромской области в 1960-1970-е годы. Тогда в Костроме дислоцировалась дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в задачу которой входило обслуживание советского "ядерного щита". На балансе дивизии находилось около сотни шахтно-пусковых установок (ШПУ) с ядерными боеголовками, раскиданных в лесах. Однако в 1980-е годы в рамках международных договоров о разоружении ядерные ракеты из ШПУ извлекли и вывезли, топливо слили, а стволы шахт - взорвали. После того как все имущество, пригодное для военных целей, из окрестностей ШПУ вывезли, ракетная дивизия была расформирована.

С бывшим участковым мы идем по деревне. Навстречу нам ковыляет старичок. Пенсионер Владимир Сохранов с трудом тянет за собой древние санки с ведром. В советские годы этот деревенский старожил был директором преуспевающего совхоза-миллионера "Митинский".

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- На территории нашего совхоза в советское время было три ракетные шахты: "Семенково", "Петровское" и "Кракино", - вспоминает экс-директор совхоза. - Ко всем на два километра в лес шли бетонные дороги, и все - по нашей территории. Началось разоружение, военные погрузили свое имущество на платформы и увезли. А когда мы спросили руководство части про ведущие в лес дороги, то нам сказали: "Это нам не нужно, дороги оставляем вам, что хотите с ними делайте".

Благодаря военному наследству территория совхоза "Митинский" стала самой благоустроенной в регионе. В первую очередь плитами вымостили дороги общего пользования: люди до сих пор по ним ездят.

- С разрешения руководства части мы сняли плиты, ведущие к дальним лесным точкам, и сделали из них подъезды к фермам, сушилкам и зерноскладам. Крепкий был совхоз! В то время как соседи вязли в грязи, наши комбайны и сеялки могли спокойно въехать в любое поле по хорошим бетонным дорогам. Потом, когда меня перевели на работу в Галич, совхоз развалили и обанкротили. Ни одной постройки не осталось, а теперь еще и дороги снимают. Сердце кровью обливается! Дороги, которые сейчас разбирают, не относились к подъездным путям СПК. Никто не мог купить эти плиты! Такое безобразие творится! Лучше бы мне всего этого не видеть, - сетует Владимир Сохранов.

Как украсть миллион

Шестиметровые плиты, изготовленные из добротного аэродромного бетона, пользуются большим спросом: цена за каждый элемент на рынке достигает пяти тысяч рублей. Сняв покрытие с одной трассы, злоумышленники за пару дней могут легко заработать до миллиона рублей.

Сняв покрытие с одной трассы, злоумышленники могут заработать до миллиона рублей

Еще в 2004-2005 годах, когда проблема кражи плит в регионе обострилась, вышла серия постановлений губернатора о передаче бетонок с областного баланса муниципалитетам. Однако добросовестно выполнить указание на местах поспешили не все. Местные чиновники отнеслись к делу формально - просто переложили бумажки с места на место и отчитались, что "приняли дороги на баланс". Но они не обратили внимания на то, что в документах некоторые дороги числились не бетонными, а грунтовыми. Этим и воспользовались жулики, которые начали безнаказанно воровать плиты. По дороге к деревне Кракино в октябре 2014 года было вынесено решение арбитражного суда, которое обязывало расхитителей прекратить незаконные действия и вернуть украденные плиты, но оно, по словам селян, так и не исполнено.

Жители Митина винят в бездействии районных чиновников. Те возражают: район большой, дорог много, возле каждой бетонки охранника с ружьем не поставишь.

Фото: Анна Скудаева
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- В администрации меня ругают: мол, куда ты лезешь? - рассказывает бывший участковый Виталий Монахов. - А мне за деревню обидно! Сейчас охотники за плитами наняли себе юристов и пытаются отнять у нас дорогу уже через суд. В администрации мне заявили: чтобы поставить ее на баланс, как положено, нужны большие деньги - 110 тысяч рублей, а их в казне нет. Недавно я звонил в Галич одной чиновнице. А она мне: "Вы звоните мне по мобильному, нарушаете мое личное пространство". Я удивился: "Как же так? Вы же слуга народа!" А она мне в ответ: "Я слуга народа с 8 до 17". Когда я работал участковым - у меня круглые сутки телефон не умолкал. В любое время выезжал! А нынешние чиновники - с 8 до 17! И больше им ничего не надо.

Отчаявшись ждать помощи от властей, жители Митина собрались на сход. В повестке дня был главный вопрос: как сохранить дорогу? Посовещавшись, пришли к выводу, что от дорог жулики точно не откажутся. Если раньше они воровали просто так, то теперь стали умнее: привозят "документы прикрытия" - сделанные на коленке ксерокопии договоров о том, что эти плиты они якобы у кого-то купили. Селяне решили оставшиеся плиты снять, часть пустить на оборудование контейнерных площадок, а остальное - продать. А на вырученные деньги купить гравия и отсыпать им дорогу. Уж гравий жулики не утащат. Но с таким решением митинцев не согласились ни власти, ни претенденты на продажу плит. Без всякого стеснения бизнесмены обратились в суд с требованием передать им вожделенные плиты. Очередное заседание назначено на 12 февраля.

Комментарии

Ольга Виноградова, юрист администрации Галичского муниципального района:

- Наследник покупателя, заключившего договор с конкурсным управляющим СПК "Митино", подал иск в суд к администрации района о признании права собственности на подъездные пути, состоящие из железобетонных плит. Однако затем наследник требования уточнил: просит признать право собственности не на пути, а на уже демонтированные железобетонные плиты в количестве 200 штук, 150 из которых складированы в районе деревни Митино, а еще 50 - на лесобазе в Костроме. Администрация района исковые требования не признает. Мы считаем, что подъездные пути к деревням Кракино и Петровское должны быть сохранены.

Алексей Крюков, галичский межрайонный прокурор:

- Собственником дороги "Подъезд к деревне Кракино" до 2004 года была администрация области. Затем по решению губернатора эта трасса была передана в собственность администрации Галичского муниципального района. Бетонные плиты - это составной элемент дороги, движимое имущество. Срок приобретательной давности на него составляет пять лет, он давно прошел. Сейчас в Галичском районном суде идет гражданский процесс по поводу этих плит. На них претендуют наследники предпринимателя, который их пытался вывозить. Кроме этого, недавно в дело вступили еще две стороны, в том числе предприниматель, утверждающий, что это имущество ему досталось от минобороны. Сейчас желающих стало едва ли не больше, чем самих плит. Я полагаю, что дорога с бетонным покрытием является собственностью муниципалитета, который должен принимать меры по сохранению своего имущества.

Александр Плюснин, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения Костромской областной думы:

- Выход я вижу в том, чтобы создать районную комиссию, внести изменения в документы и указать, что дорога принята на баланс муниципалитета не в грунтовом, а в бетонном исполнении. Необходимо ускорить эту процедуру, чтобы прекратить спекуляции.

Александр Дугарев, руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области:

- Заявления в полицию о демонтаже бетонных плит с автодорог на протяжении последних лет действительно поступали в дежурные части ОВД неоднократно. Обычно люди, занимающиеся подобным бизнесом, выбирают дороги, которыми пользуются не часто, и рассчитывают, что пропажа покрытия обнаружится не скоро.

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