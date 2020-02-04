Амурская область передала в Харбин 35 тысяч медицинских масок

На пограничном переходе "Благовещенск - Хэйхэ" вечером 31 января успешно прошло таможенное оформление партии из 35 тысяч медицинских масок, подаренных Харбину правительством Амурской области и мэрией города Благовещенска для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

- Данная партия - это лишь первая группа медицинских материальных средств, подаренных Харбину зарубежными дружественными городами, - отметил начальник отдела иностранных дел Народного правительства Харбин Цао Жу.

Города-побратимы Харбина японская Ниигата и сербский Ужице Сербии, федерации китайских мигрантов на Филиппинах, Американская международная музыкальная ассоциация Schoenfeld, Торговые палаты КНР в Польше и Сингапуре, сингапурская корпорация Wanhe и китайско-канадская Торговая палата направили в Харбин письма и выразили желание передать средства профилактики и защиты в качестве подарка.

Кроме того, немецкий побратим Харбина Магдебург, Торговая палата Литвы и Китайская торгово-промышленная ассоциация в штате Миннесота (США) срочно предоставили Харбину специальные каналы и контакты для приобретения медицинских материалов.