Два пациента в Харбине излечились от коронавирусной пневмонии

Два пациента с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом нового типа", выписаны из больницы № 6 Харбина.

Они признаны полностью излечившимися от опасной болезни.

Тем временем первый пациент с таким же диагнозом пошел на поправку в больнице № 2 города Муданьцзян. Лечение шло поэтапно, и 2 февраля мужчину перевели из палаты интенсивной терапии в общую палату отделении пульмонологии.

После того как его перевели в общее отделение, у пациента были слезы на глазах, и он не мог сдержать радости.

- Я не ожидал, что я вернусь к жизни, но медицинские работники дали мне шанс жить, - сказал он. - Это возрождение после катастрофы.

Улучшение состояния пациента также укрепило уверенность медицинского персонала города Муданьцзян в своих силах в борьбе с эпидемией.