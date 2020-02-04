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04.02.2020 19:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС проверит обоснованность подорожания продуктов на Дальнем Востоке

Текст: Юлия Кривошапко
Информация о подорожании продуктов на Дальнем Востоке из-за мер, предпринятых Россией для борьбы с распространением коронавируса, стала поводом для вмешательства в ситуацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Территориальным подразделениям дано поручение провести мониторинг цен на социально значимые продукты, сообщили в пресс-службе ФАС.

О каких конкретно продуктах идет речь, в сообщении не уточнялось. Отвечая на вопрос "РГ", представитель ФАС сказал, что служба будет ориентироваться на перечень, утвержденный правительством. В этом списке упоминаются говядина, свинина, рыба, хлеб, яйца, крупы, некоторые овощи, но нет огурцов и помидоров, на подорожание которых больше всего жаловались жители Дальнего Востока.

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В территориальных подразделениях ФАС также начнут работать "горячие линии", которые будут принимать информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары.

По результатам мониторинга и анализа жалоб в случае выявления значительного роста цен на продукты первой необходимости, территориальные органы проведут проверки, по результатам которых могут быть выданы предупреждения и возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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