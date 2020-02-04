Куда обращаться при подозрении на коронавирусную инфекцию

Эта история произошла с девушкой Вероникой, которая последние несколько месяцев работала в китайском мегаполисе Шанхае. Возвращаться на родину во Владивосток она собиралась буквально через пару недель - заканчивалась виза, но разгулявшийся коронавирус скорректировал ее планы.

Прямых рейсов во Владивосток на те дни не было, и она добиралась по сложному маршруту. Накануне отъезда девушка заболела - кашель и насморк, но без температуры. На границе тепловизор аномалии не выявил, другие симптомы ОРВИ внимание санитарных врачей не привлекли. Но родители решили перестраховаться и в городе повезли ее в больницу. Дежурный врач посоветовал обратиться в другую больницу, где есть инфекционное отделение. Туда они позвонили, и им посетовали связаться с Роспотребнадзором. Вероника позвонила в Центра гигиены и эпидемиологии и в Роспотребнадзор. И там, и там ее отправили в поликлинику по месту жительства.

За выходные девушке стало лучше, и острая необходимость визита к врачу как будто бы отпала. Но ее мама Евгения до сих переживает: что, если коварный вирус только выжидает?

Куда пойти лечиться

В министерстве здравоохранения Приморского края пояснили: чтобы сберечь свое время и нервы, нужно действительно было обратиться в поликлинику.

- Если вы или близкий вам человек прошли из КНР на территорию РФ через пункт пропуска две недели назад или больше, вас обязательно встречали специалисты Роспотребнадзора с тепловизорами. Если несколько дней назад - уже брали дополнительно анализы: мазок из гортани и носа. Если через некоторое время у вас появляется симптоматика ОРВИ, вы обязательно отправляетесь в поликлинику либо вызываете врача на дом, или вызываете "скорую", сообщая, что вы посещали КНР, - расписала алгоритм действий представитель регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

В поликлинике по месту жительства у обратившегося должны взять необходимые анализы и с помощью тест-систем, которые имеются в распоряжении Роспотребнадзора, проверить их. После врач озвучит точный диагноз.

НИ в Роспотребнадзор, ни в Центр гигиены и эпидемиологии идти не надо. По информации правительства Приморья в крае заболевания коронавирусом нет. Об этом на совещании у заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Виктора Фисенко заявила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. У всех пациентов, обследованных на данное заболевание, - отрицательные результаты.

"За период мониторинга выявлено 27 заболевших с признаками ОРВИ. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано", - отметила она.

Путь на родину

Несмотря на то, что граница закрыта, россиянам можно вернуться из Китая в Россию, а гражданам Китая - выехать из Приморья на родину: в пунктах пропуска работают эвакуационные коридоры.

"Количество граждан России, которые приезжают на пункты, остается примерно на одном уровне. Это представители не только Приморского края, но и других субъектов", - пояснил руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

В правительстве Приморья работает "Горячая линия" для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Корреспонденту "РГ" рассказали, что обращений много - поступило уже около тысячи звонков со всей России.

На что смотрит врач

В Роспотребнадзоре "РГ" сообщили: все медики предупреждены, что необходимо делать в случае обращения к ним с подозрением на коронавирус. Для врачей главный маркер для повышенного внимания - если человек недавно вернулся из Китая.

Алгоритм действий такой: если при возвращении из КНР появилась температура, кашель, - необходимо вызвать "скорую помощь" или врача на дом. Врачи оценят состояние больного и, если сочтут нужным, отправят в инфекционное отделение для обследования и лечения.

В Москве таких "подозреваемых" госпитализируют в Первую инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. В стационаре у больного сделают забор мазков, их отправят в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Если все-таки отказали в госпитализации, то нужно пожаловаться в местное управление Роспотребнадзора. В поликлинике анализы на коронавирус не делают.

Профилактика

Маски нечего стесняться

В аптеках маски кончились. В интернет-магазинах их предлагают "под заказ", а цены выросли в разы. Но есть выход. Достаточно вспомнить, что в советское время всех школьников на уроках начальной военной подготовки учили шить маски самостоятельно. "РГ-Неделя" нашла эти инструкции.

"Иногда говорят, что от вируса маски не защищают. Да, 100-процентную защиту они не обеспечат, но снизят риск заражения. Так что маски - это не ерунда. Это один из барьеров на пути инфекции. Они уменьшают вероятность заразиться и коронавирусом, и обычным гриппом, - считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев. - Поэтому нечего стесняться. Надевать маску следует и здоровым людям - в транспорте, в общественных местах, ухаживая за больными, и обязательно нужно носить маску людям с признаками ОРВИ". Кстати, полезно носить не только маску, но и очки, чтобы защитить глаза.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная

Подготовила Ирина Невинная

Горячая линия

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В Роспотребнадзоре работает Единый консультационный центр. Специалисты центра работают в круглосуточном режиме и без выходных дней, отвечая на вопросы о санитарно-эпидемической ситуации и защите прав потребителей. Мы позвонили на "горячий номер", чтобы убедиться - он работает, дозвониться реально. При звонке из московского офиса "РГ-Недели" ждать практически не пришлось, после автоответчика трубку взяла оператор Людмила. "Да, сегодня самая востребованная тема - новый коронавирус", - подтвердили нам на том конце линии.

Подготовила Ирина Невинная