Магаданские спасатели освободили закованную в наручники девочку

В Магаданской области спасатели помогли девочке, которая во время игры нашла дома наручники и решила их примерить.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, девочка надела браслет на одну руку, легко его застегнула, но расстегнуть уже не смогла. Справиться с наручниками не удалось и родителям ребенка. Мама вызвала спасателей.

Специалисты с помощью специального инструмента срезали клепки, которые фиксировали дужку, разобрали браслет и освободили девочку. А после этого объяснили всем членам семьи, почему спецсредства не подходят для игр и их нужно хранить в недоступном для детей месте.

Освобождать случайно "арестованных" детей и взрослых спасателям приходится регулярно.