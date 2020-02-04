На севере Приамурья произошло землетрясение, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, сейсмособытие магнитудой от 4 до 4,5 зафиксировано во вторник в Зейском районе Амурской области.

Специалисты Сахалинского филиала единой геофизической подтверждают, что землетрясение случилось в 3:48 по Гринвичу, магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 35 километрах северо-западнее Зеи, в самом городе ощущались толчки силой до трех баллов.

"Люди, живущие на последних этажах пятиэтажек, ощущали колебания. Домашние животные вели себя беспокойно",- рассказал "РГ" председатель Зейского районного совета Андрей Гибадуллин.

"Был слышен грохот, похожий на раскаты грома. Примерно раз в год у нас подобное случается", - сказала Инна Будникова, глава поселка Хвойный, расположенного в том же районе.