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04.02.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Приамурья произошло землетрясение

Текст: Александр Ярошенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На севере Приамурья произошло землетрясение, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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По информации ведомства, сейсмособытие магнитудой от 4 до 4,5 зафиксировано во вторник в Зейском районе Амурской области.

Специалисты Сахалинского филиала единой геофизической подтверждают, что землетрясение случилось в 3:48 по Гринвичу, магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 35 километрах северо-западнее Зеи, в самом городе ощущались толчки силой до трех баллов.

"Люди, живущие на последних этажах пятиэтажек, ощущали колебания. Домашние животные вели себя беспокойно",- рассказал "РГ" председатель Зейского районного совета Андрей Гибадуллин.

"Был слышен грохот, похожий на раскаты грома. Примерно раз в год у нас подобное случается", - сказала Инна Будникова, глава поселка Хвойный, расположенного в том же районе.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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