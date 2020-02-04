Олег Кожемяко: Встречаться с депутатами?! Я с людьми хочу встретиться!

Встречи с Олегом Кожемяко всегда интересны. А тут и вовсе подарок для журналиста - приглашение поехать с ним в приморский городок Большой Камень. О нем в советское время часто говорили шепотом. Здесь, на побережье Уссурийского залива, в цехах "Звезды" ремонтируют и реконструируют "усталые" ядерные подлодки. Благодаря этому предприятию город долгие годы был закрытым, сюда можно было попасть, только пройдя через густое проверочное сито. Но в 2015 году от статуса "ЗАТО" он освободился. А в январе 2016 года и вовсе постановлением правительства России он был объявлен территорией опережающего развития. Сюда потекли миллиарды инвестиций и начались невиданные масштабные стройки.

- Чуть больше года назад главой городского округа стал Александр Андрюхин, - вводит в курс дела губернатор. - Кандидат наук. Местный. Более десяти лет был городским депутатом. А потому и в крае, и жители города возлагали на него большие надежды, что он решит многие их проблемы. Однако жалоб отсюда и нареканий меньше не стало. Так что будем разбираться, что мешает муниципалитету…

Мастера сказаний

Губернаторский джип тормозит у мэрии Большого Камня. Кирпичная трехэтажка бывшего горкома постройки 1964 года выглядит крепкой и ухоженной. Мэр города прямо с порога начал робко вопрошать у губернатора:

- Олег Николаевич, может, встречу с населением проводить не будем… Начнут неадекватные вопросы задавать… Соберем лучше депутатов, общественников… все вопросы проговорим…

Но заметив жесткий взгляд Олега Кожемяко, осекся. И сопровождая его в зал, где должна проходить большая планерка с участием работников мэрии и резидентов ТОРа, начал рассказывать о ситуации в округе.

Выступления на планерке следовали один за другим. Часто сумбурные, неровные, а порой и вовсе нелогичные.

Новая газовая котельная готова к подаче тепла, но ее не запускают якобы из-за того, что мощности котлов больше реальных потребностей сегодняшнего дня.

В четырех многоэтажках строящегося микрорайона идут отделочные работы. На уточняющий вопрос губернатора, подают ли туда тепло, следует бодрый ответ, что тепло пока не нужно - "стройка стоит по причине китайского Нового года"...

Отстает от графика сдача очистных сооружений. Оказывается, от прежнего проекта отступили и решили старые городские очистные "перенести" в проект новый. А из-за этого приходится менять формат работ и график стройки…

Олег Кожемяко терпеливо выслушивает, делает пометки в блокноте. Чиновники успокаиваются, начинают больше улыбаться. И тут губернатор предлагает всем проехать на объекты, о которых они докладывали... Гоголевская сцена безмолвия.

И сразу на стройке многоэтажек понимаешь, чем это вызвано. Картина тут совсем иная. В домах, в которых якобы все замерло, полным ходом идут отделочные работы.

- Тепла не хватает, спасаемся тепловыми пушками. Но это не выход из положения - боимся, что начнет отлетать плитка, - честно говорит один из рабочих.

Государство должно всеми звеньями власти двигаться в едином направлении, когда одно звено выпадает из этого ряда, тогда и возникают различные проблемы и сложности

При детальном разговоре у готовых к работе газовых котлах новой котельной становится понятно, что тепло можно давать хоть завтра.

- Александр Владимирович, кто из городской администрации контролирует строящиеся объекты? - спрашивает городского главу губернатор. В ответ: "По этому вопросу мы собираемся два раза в месяц", - чеканит тот.

- Можно, конечно, и чаще собираться. Где результат? - парирует Кожемяко. Но его нет, как и нет ответа на вопрос.

Многочисленные стройки затрудняют движение по городу. По дороге губернатор интересуется: осенью прошлого года было принято решение о строительстве объездной дороги. Оно началось?

- Скала мешает, - докладывает мэр.

- Едем смотреть скалу, - предлагает Кожемяко.

Но показать ее так и не смогли - ее попросту нет… Губернатор мрачнеет. И затем раздраженно выдает:

- Вы чем тут занимаетесь вообще? Сказки сочиняете. Сегодня же найдите решение затронутых проблем и доложите мне. В автобусе - понурая тишина.

"Я вам не верю!.."

Возвращаемся в администрацию.

…В холле мэрии с растерянными лицами с ноги на ногу переминаются двое полицейских. Рядом с ними - немолодая женщина с полными глазами слез.

- Олег Николаевич, хотела к вам на прием попасть. А наши чиновники полицию вызвали, меня на улицу выбрасывают, - сквозь рыдания говорит женщина.

- Что случилось? - спрашивает губернатор, направляясь к ней.

- У меня дома нет тепла и воды тоже нет. Внук замерзает, ничего не могу добиться, - причитает плача женщина. - Зовут меня Тамара Семеновна Бабич…

- Напишите мне все обстоятельно, мы разберемся, - вмешивается мэр Андрюхин.

- Я вам не верю! - резко заявляет женщина.

Неловкая пауза. Сотрудникам регионального министерства соцзащиты берутся "проверить ситуацию и доложить".

Ситуация на приеме граждан не веселее встречи с Тамарой Бабич. Люди пришли с многолетней болью, с застарелыми проблемами, которые вполне по силам муниципальной власти.

Хрупкая Лидия Демкина, молодая мама двоих детей, самостоятельно прошла обучение на сварщика и вот уже несколько месяцев пытается устроиться работать на легендарную "Звезду".

- Согласна даже уборщицей пойти. Покажу себя только с хорошей стороны - потом, может, хоть в ученики сварщика возьмут. Очень мне хочется, - просит Лидия.

Юлия Калинина - жительница многоквартирного дома по улице Блюхера, подвал которого регулярно заливает канализационными нечистотами.

- Те, кто живет на первом этаже - настоящие мученики. В их квартирах просто нечем дышать. За свои деньги регулярно нанимаем машину для откачки. Все только разводят руками, - печально говорит женщина. В ее руках - объемная папка пустой переписки с управляющей компанией и мэрией города...

"Напишите мне все обстоятельно, мы разберемся", - вмешивается мэр Андрюхин. "Я вам не верю", - резко заявляет женщина

На шесть часов вечера назначена встреча с населением города.

Мэр Большого Камня снова пытался завести песню о возможных "неадекватных вопросах".

- Какой актив, какие депутаты?! С людьми надо встречаться и разговаривать. И внимательно слушать, что они говорят, - осадил его Олег Кожемяко.

Зал на восемьсот мест был забит до отказа. Вопросы, ответы, снова вопросы и уточнения, поручения...

- Не работает административная комиссия. Соседи меня годами изводят - шум, гам постоянный. А в городе власти нет, никто их не может привлечь к ответственности. От отчаяния написала заявление в прокуратуру, хотя это все можно было и без прокуратуры решить, - печалится Анна Балова.

Проваленные дороги, неубранные дворы, холод в квартирах, неработающая подстанция… Жильцы нескольких улиц полчаса ждут, когда закипит электрочайник, живут при тусклых лампочках и неработающей бытовой технике...

Два с половиной часа разговора. Порой непростого и даже трудного. Даны ответы на все вопросы. Публично названы сроки решения людских проблем. По каждой из них назначены ответственные, которые в следующий приезд губернатора доложат, что сделано.

- Я буду приезжать сюда каждый месяц до тех пор, пока вы не наведете порядок во всех жизненно важных для людей вопросах, - не выдерживает Олег Кожемяко, обращаясь к местным чиновникам.

Его слова тонут в аплодисментах.

После общения с народом совещание с чиновниками города.

Кожемяко предельно краток. Жесткие указания, по всем вопросам обозначены конкретные сроки их решения.

- Скажу вам так: если у вас здесь нет понимания и желания решить вопрос, - приложив руку к сердцу, эмоционально обращается он к чиновникам, - тогда у вас ничего и не получится. Вам всегда будет не хватать полномочий. И вы всегда будете искать причины своего бездействия.

Мы - одно целое

Время 22.05. До Владивостока больше часа автомобильного хода. Спрашиваю Олега Кожемяко, с каким послевкусием он возвращается домой.

- Со стороны, наверное, думаете - губернатор должен рубануть шашкой, - после некоторого раздумья ответил он. - Но справедливости ради замечу, что год назад картина здесь была еще хуже. И у меня единственное желание навести порядок в организациях, которые сейчас участвуют в создании этого города. Здесь будет судостроительный мегаполис, в котором должны сочетаться современные технологии судостроения и комфортная жизнь людей. Если с первым проблем нет, то во втором вопросе муниципальная власть проседает. Видна разобщенность многих структур и боязнь городской администрации вмешиваться в защиту интересов жителей. Много уповают на переписку и документы, увязли в регламентах.

Да, сегодня, согласно закону, муниципальная власть напрямую не подчиняется правительству субъекта, глава муниципалитета подотчетен своим депутатам и населению, которое его избирало. Но государство должно всеми звеньями власти двигаться в едином направлении, когда одно звено выпадает из этого ряда, тогда и возникают различные проблемы и сложности. Поэтому с этого года в нашем крае введена система контрактов для всех глав муниципальных образований. В контракте предусмотрен ряд позиций, которые главы районов и мэры городов должны исполнять. По итогам года будут подводиться итоги, по которым будет понятно, кто и как работает. Что, в свою очередь, позволит нам в установленном законом порядке применять данные меры к неэффективным главам муниципальных образований, вплоть до удаления их в отставку, избежав при этом необоснованного вмешательства в деятельность самих муниципальных образований.

Моя позиция проста: кто хочет, тот учится, кто не хочет, с теми расстаемся и будем расставаться. Что касается Большого Камня, то у его муниципальной власти есть время исправить ситуацию. В городе будет находиться мой советник, компетентный человек, которого трудно обмануть, ввести в заблуждение. Так что шаг за шагом мы эту ситуацию, надеюсь, исправим. Ведь в городе нужно много что сделать, он на протяжении многих лет был в "замороженном" состоянии. Люди не видели перспектив, выхода из ситуации, проблемы людей не решались… Естественно, это все сказалось на их доверии к власти и государству. Вот, кстати, пример Тамары Бабич. Она оказалась во всем права. У нее нет печки дома, живет в холоде, с водой проблемы. Она уже кричит от боли. А они… полицию вызвали.

К сожалению, такая ситуация не редкость. Муниципальные чиновники отрываются от жизни своих людей, не желают решать их проблемы. Будем их учить и исправлять. Или… менять.

Справка "РГ"

Большой Камень - город в Приморском крае. Население - более 37 000 человек. В конце 1930-х годов на правительственном уровне принято решение о строительстве в нем крупного завода по ремонту боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Постановлением правительства России здесь была определена территория опережающего развития. Частные инвестиции в ТОР составляют 169 миллиардов рублей, государственные - 3,25 миллиарда. Планируется создать более 5000 рабочих мест, построить несколько жилых микрорайонов, детские сады, школу, поликлинику.

В ТОР реализуются планы по созданию первой в России верфи крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.