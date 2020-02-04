Причиной отравления учеников в лицее Якутска стал норовирус

Причиной массового заболевания 34-х старшеклассников расположенного в Якутске Республиканского лицея-интерната стала норовирусная инфекция, обнаруженная у двух работников столовой.

К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по результатам проведенного эпидемиологического расследования.

"Распространению инфекции способствовало несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в столовой лицея, несоблюдение правил личной гигиены работниками столовой", - отмечено в официальном сообщении ведомства.

Работники с норовирусной инфекцией были немедленно отстранены от работы. В лицее проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция помещений. Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Напомним, с 29 января ученики лицея-интерната начали обращаться за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Всего заболели 34 человека.