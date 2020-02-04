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04.02.2020 20:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диагноз поставит искусственный интеллект

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса разработал систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.
Китайские ученые признают вклад россиян в разработку платформы, которая поможет справиться с вирусом. Фото: РИА Новости Китайские ученые признают вклад россиян в разработку платформы, которая поможет справиться с вирусом. Фото: РИА Новости
Китайские ученые признают вклад россиян в разработку платформы, которая поможет справиться с вирусом. Фото: РИА Новости

"Я очень благодарен российским ученым, которые совместно с китайскими врачами разработали платформу, которая поможет справиться с вирусом, обнаруженным в Ухани, - рассказал президент Международной Академии научных образовательных программ ООН Ли Хай Бао. - Это значимый вклад вборьбу с коронавирусом, так как платформа размещена в открытом доступе в сети интернет и каждый может ею бесплатно воспользоваться для диагностики".

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Китайские ученые рассказали, кому в первую очередь угрожает коронавирус

Платформу скоро начнут тестировать в китайском городе Ухань. Китайская Ассоциации неправительственных медицинских учреждений, куда входят 56 тысяч частных учреждений здравоохранения из всей КНР, собрала бригаду из 500 врачей, которые отправились в центр эпидемии. Они станут использовать разработку российских специалистов, рассказал заместитель президента ассоциации, генеральный директор ее комитета по международным связям Чин Манхо.

В программу вносится персонифицированная информация пациента, жалобы и симптомы, а искусственный интеллект в случае необходимости просит уточнить информацию, рассказала вице-президент Ассоциации искусственного интеллекта России, замглавы Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Валерия Грибова.

Общество Наука Наука и образование РАН Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Распространение нового коронавируса

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