Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса разработал систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.

"Я очень благодарен российским ученым, которые совместно с китайскими врачами разработали платформу, которая поможет справиться с вирусом, обнаруженным в Ухани, - рассказал президент Международной Академии научных образовательных программ ООН Ли Хай Бао. - Это значимый вклад вборьбу с коронавирусом, так как платформа размещена в открытом доступе в сети интернет и каждый может ею бесплатно воспользоваться для диагностики".

Платформу скоро начнут тестировать в китайском городе Ухань. Китайская Ассоциации неправительственных медицинских учреждений, куда входят 56 тысяч частных учреждений здравоохранения из всей КНР, собрала бригаду из 500 врачей, которые отправились в центр эпидемии. Они станут использовать разработку российских специалистов, рассказал заместитель президента ассоциации, генеральный директор ее комитета по международным связям Чин Манхо.

В программу вносится персонифицированная информация пациента, жалобы и симптомы, а искусственный интеллект в случае необходимости просит уточнить информацию, рассказала вице-президент Ассоциации искусственного интеллекта России, замглавы Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Валерия Грибова.