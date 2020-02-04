В Хэйлунцзяне построят спецгоспиталь из-за угрозы эпидемии

Правительство провинции Хэйлунцзян приняло решение в срочном порядке переоборудовать одну из больниц в специализированный госпиталь для лечения инфекционных болезней категории А

Это сделано в условиях сложной ситуации распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, с целью предотвращения эпидемии.

Образцом преобразования медицинского центра стала модель клиники "Сяотаншань", нацеленной на борьбу с эпидемией.

- За одну ночь был разработан план проектирования, а реконструкция здания больницы будет завершена в ближайшее время, - сообщил заместитель директора Хэйлунцзянского комитета по гигиене и здравоохранению Гэ Хун. - С учетом особенностей профилактики и лечения инфекционных заболеваний категории А будет добавлено медицинское оборудование нового типа, особенно специальное оборудование для карантинной изоляции.

После того как ремонт завершится, в здании установят 1000 кроватей. При необходимости пациентов примут в самый кратчайший срок после закупки соответствующего оборудования.