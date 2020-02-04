В Хэйлунцзяне выделили 760 млн юаней на борьбу с эпидемией

Новости

В центре Тулузы будет высадили микролес 08:29
Украина подаст новые иски против России 08:26
Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue 08:21
Российские химики сумели извлечь спирт из сточных вод 08:15
Гассиев дебютирует в тяжелом весе против Форреста 08:12
Спасающуюся в Приморье от коронавируса семью россиянина не депортируют 08:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от онкологии 07:57
Панарин не смог обыграть Худобина 07:41
Метель нарушила авиасообщение в Сахалинской области 07:33
В Бурятии главу села снова задержали за вождение в пьяном виде 07:27
Первый случай смерти от нового коронавируса зарегистрирован в Гонконге 06:30
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории 05:52
Фестиваль снега открылся в Японии при повышенных мерах безопасности 05:16
Неизвестные ограбили гостей праздника на северо-востоке Мексики 04:52
В Забайкалье турист пытался вывезти в Китай 20 золотых слитков 04:51
Житель Камчатки убил женщину приемом из смешанных единоборств 04:45
Эпидемиолог: Нет доказательств искусственного происхождения коронавируса 04:20
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,7 км 04:14
Производство С-400 для Индии стартовало в России 03:30
Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти 02:50
Две женщины погибли при стрельбе в общежитии Техасского университета 02:41
Военный с ножом напал на жандарма во французской коммуне Дьез 02:19
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй составило 414 01:54
Власти Бразилии решили не отменять карнавал из-за коронавируса 01:40
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель 01:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
04.02.2020 07:25
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне выделили 760 млн юаней на борьбу с эпидемией

В провинции Хэйлунцзян финансовые ведомства всех уровней уже выделили в общей сложности 759,21 миллиона юаней в виде субсидий на профилактику заболеваемости пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, и борьбу с эпидемией.

Об этом сообщили в пресс-канцелярия Народного правительства провинции.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус

"Для закупки противоэпидемических материалов необходимо действовать по принципу "особому делу - особый подход", нарушая обычные процедуры закупок и проводя их в соответствии с условиями, сложившимися в результате чрезвычайной ситуации. Создан "зеленый коридор" для закупки материалов, направленных на профилактику и борьбу с эпидемией, чтобы обеспечить успешную и срочную их доставку в нуждающиеся в этом места провинции", - говорится в сообщении.

- После того как Хэйлунцзянский комитет по гигиене и здравоохранению и Хэйлунцзянское управление медицинского страхования подняли вопрос о финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией, Хэйлунцзянское финансовое управление немедленно выделило первый транш в размере 39,3 миллиона юаней, - отметил заместитель секретаря партийной группы, заместитель директора финуправления Гао Давэй. - За выходные дни во время Праздника Весны (китайского Нового года) была создана система ежедневной отчетности о финансовом инвестировании в меры профилактики и борьбы с эпидемией по всей провинции.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

Главное сегодня

Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель
Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля