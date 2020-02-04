В Хэйлунцзяне выделили 760 млн юаней на борьбу с эпидемией

В провинции Хэйлунцзян финансовые ведомства всех уровней уже выделили в общей сложности 759,21 миллиона юаней в виде субсидий на профилактику заболеваемости пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, и борьбу с эпидемией.

Об этом сообщили в пресс-канцелярия Народного правительства провинции.

"Для закупки противоэпидемических материалов необходимо действовать по принципу "особому делу - особый подход", нарушая обычные процедуры закупок и проводя их в соответствии с условиями, сложившимися в результате чрезвычайной ситуации. Создан "зеленый коридор" для закупки материалов, направленных на профилактику и борьбу с эпидемией, чтобы обеспечить успешную и срочную их доставку в нуждающиеся в этом места провинции", - говорится в сообщении.

- После того как Хэйлунцзянский комитет по гигиене и здравоохранению и Хэйлунцзянское управление медицинского страхования подняли вопрос о финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией, Хэйлунцзянское финансовое управление немедленно выделило первый транш в размере 39,3 миллиона юаней, - отметил заместитель секретаря партийной группы, заместитель директора финуправления Гао Давэй. - За выходные дни во время Праздника Весны (китайского Нового года) была создана система ежедневной отчетности о финансовом инвестировании в меры профилактики и борьбы с эпидемией по всей провинции.