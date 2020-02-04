В Забайкалье турист пытался вывезти в Китай 20 золотых слитков

В Забайкальском крае на российско-китайской границе в автомобиле нашли два пакета с золотом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу читинской таможни.

Два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем, сотрудники таможенного поста обнаружили в средней части машины под пластиковой панелью салона.

В одном из свертков находилось девять золотых слитков, в другом - 11 слитков. Оценочная стоимость драгоценного металла весом почти 1,3 кг превышает 3,5 миллиона рублей.

Промышленные пробы и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, у туриста из России отсутствовали. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (часть первая статьи 226 УК РФ).