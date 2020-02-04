Закрытый на Новый год пункт пропуска "Тунцзян" временно открыли

Пункт пропуска "Тунцзян" на российско-китайской границе открыли на три часа для ввоза противоэпидемических материальных средств в провинцию Хэйлунцзян.

Напомним, на время празднования Праздника Весны (китайского Нового года) погранпереход приостановил деятельность, затем этот режим был продлен до 7 февраля из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации.

Чтобы обеспечить скорейшие поставки в КНР закупленных в России материалов для предотвращения распространения нового коронавируса, Хэйлунцзянское управление коммерции оперативно договорилось с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области о временном открытии 30 января наряду с "Тунцзяном" российского пункта пропуска "Нижнеленинское".

За три часа через границу было транспортировано 100 тысяч медицинских масок и 380 защитных костюмов, закупленных в России. Эти средства профилактики и защиты своевременно доставлены в города Цзямусы и Тунцзян. Кроме того, временное открытие погранперехода позволило вернуться гражданам Китая из соседней страны. В это же время россиянине (21 человек), оказавшиеся в Цзямусах и Тунцзяне, выехали из Китая в РФ.