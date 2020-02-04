Житель Камчатки убил женщину приемом из смешанных единоборств

Уголовное дело, фигурантом которого является 34-летний житель Петропавловска-Камчатского, направлено в суд. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть любовницы.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый пил алкоголь с 49-летней сожительницей. Спиртное закончилось, а женщина требовала еще и оскорбляла мужчину. Разозлившись, тот применил к ней прием из смешанных единоборств.

"Он совершил не менее двух контролируемых падений на лежащую на полу сожительницу, выставив левый локоть, для усиления травмирующего воздействия", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СУ СК.

От травм женщина умерла. Известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности "за совершение преступлений против собственности".