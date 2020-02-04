Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue

Портрет певицы Билли Айлиш работы 16-летней Насти Ковтун из города Чайковский Пермского края украсил обложку издания Vogue. Жительница Прикамья стала самым юным автором цифровой обложки всемирно известного издания.

Журнал Vogue сообщил, что задание нарисовать Билли Айлиш было предложено сразу нескольким художникам, а лучшие работы выбрала сама певица.

В своем блоге Настя Ковтун рассказывает о том, что любит творчество Билли Айлиш, переводит ее песни с английского и часто рисует портреты певицы. Она поблагодарила издание за сотрудничество и возможность показать свою работу всему миру.