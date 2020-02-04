Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета вместе со своими изральскими коллегами разработали систему, которая сможет спрогнозировать развитие онкологических заболевания и выработать методику лечения.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ПНИПУ, с помощью математического прогноза роста злокачественного образования врачи смогут подобрать индивидуальную и наиболее эффективную методику лечения каждого конкретного пациента.

Результаты научной работы пермских ученых были опубликованы в международном журнале Biomechanics and Modeling in Mechanobiology.