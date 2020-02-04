В Чебоксарах полицейского задержали за продажу наркотиков

В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Как сообщила пресс-служба республиканского СК РФ, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, полицейский пытался сбыть более 1,1 килограмма наркотиков за 300 тысяч рублей через свою знакомую. 23 января он пришел к ней домой за деньгами. Получив 50 тысяч рублей, стал требовать оставшуюся сумму. При этом он приковал женщину наручниками и избивал.

Следователи изъяли у подозреваемого наркотики и сейчас устанавливают источник их происхождения. Полицейского поместили под стражу, от дачи показаний он отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

По факту задержания наркополицейского служебную проверку проводят и в МВД республики. По ее результатам будет решен вопрос об увольнении подозреваемого из органов внутренних дел, а также о привлечении его начальства к дисциплинарной ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.