В ГУФСИН Пермского края подвели итоги производственной деятельности

Предприятия службы исполнения наказаний Прикамья по итогам прошлого года получили прибыль в размере более 54 миллионов рублей. Это на 7,3 миллиона больше, чем планировалось. Всего же товаров, работ и услуг предприятия ГУФСИН по Пермскому краю оказали на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Однако производственный потенциал учреждений пенитенциарной системы используется не в полной мере.

- Сегодня наши производственные мощности загружены не более чем на 60 процентов, - отметил начальник регионального ГУФСИН Юрий Лымарь. - К оплачиваемому труду привлечено всего лишь 5,2 тысячи осужденных, это 33 процента от общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Кстати, от занятости напрямую зависит оплата труда. Так, в прошлом году средний заработок осужденных в колониях Прикамья составил 3,4 тысячи рублей в месяц, тогда как по плану он должен быть 4,8 тысячи. Отмечается заметное снижение заработка по сравнению с 2018 годом, когда в среднем он равнялся четырем тысячам рублей.

Чтобы увеличить занятость, а также поднять заработную плату спецконтингента, в прошлом году пермское ГУФСИН заключило 99 государственных контрактов на оказание услуг и выполнение работ на сумму более 51 миллиона рублей. При этом было трудоустроено 306 осужденных.

Ведется улучшение материально-технической базы. В 2019 году в колонии поступило пять новых лесовозов, два трактора и тридцать единиц другой техники на сумму более 32 миллионов рублей. Помимо этого, решен вопрос с краевыми властями о выделении в ближайшие пять лет 75 миллионов рублей на покупку нового оборудования и техники.

- Ситуация в производственно-хозяйственной деятельности остается крайне сложной, - говорит Лымарь. - Поэтому считаю, что необходимо продолжить работу по выполнению показателей программы развития приносящей доход деятельности, увеличению общего количества трудоустроенных осужденных, погашению просроченной кредиторской и взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Подвижки уже есть. Снизились, например, затраты на себестоимость. Если в плане на один рубль товарной продукции было заложено 95 копеек затрат, то в 2019 году этот показатель довели до 93 копеек. Дебиторская задолженность снизилась на 21 процент, кредиторская - на два.

Между тем

С декабря 2019 года в Соликамске работает первый в Прикамье исправительный центр на 45 осужденных. Все лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, трудоустроены и получают заработную плату. К оплачиваемому труду сегодня привлечено всего лишь 5,2 тысячи осужденных, это 33 процента от общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы.