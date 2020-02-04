В Мордовии разработали инновационную эмаль от обледенения

Компания-стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ внедрила новую разработку: специальная эмаль против обледенения карнизов успешно прошла испытания.

Как рассказали в наноцентре РМ, новинка позволила инженерной службе железнодорожного вокзала в Самаре избежать штрафов из-за наледи на металлических желобах над пассажирскими платформами. Конструкции были обработаны специальным антиобледенительным покрытием "Форс" от саранской технологической компании ЖНФ.

- Инновационное покрытие уже прошло испытание не только на самарском железнодорожном вокзале, но и на муниципальных объектах столицы России и топливохранилищах ПАО "Транснефть", - рассказал генеральный директор Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ Максим Чепезубов. - Разработка позволяет снижать снежную нагрузку в среднем в 2,4 раза, а также препятствует образованию наледи на 70 процентов. Эффективность антиобледенительного покрытия основана на двух компонентах: один позволяет покрытию крепко и долго держаться на обрабатываемой поверхности, а второй не дает влаге и снегу задерживаться и образовывать ледяные наросты.

Продукт из Мордовии имеет оптимальную стоимость и повышенную устойчивость к истиранию, что продлевает срок его эффективного использования на несколько зимних сезонов. Благодаря этому новинкой заинтересовалось руководство Федеральной пассажирской компании РЖД. В конце прошлого года инновационная антиобледенительная эмаль успешно прошла сертификацию во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены (ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора РФ).

Сегодня проходят натурные испытания антиобледенительного покрытия на пассажирских вагонах РЖД поезда "Москва-Воркута". Разработчики рассчитывают, что новинка позволит решить такую извечную проблему железнодорожников, как обледенение подвагонного оборудования, тем самым предотвратив возникновение многих эксплуатационных проблем.