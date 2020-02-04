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04.02.2020 22:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии разработали инновационную эмаль от обледенения

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Компания-стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ внедрила новую разработку: специальная эмаль против обледенения карнизов успешно прошла испытания.
Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ
Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ

Как рассказали в наноцентре РМ, новинка позволила инженерной службе железнодорожного вокзала в Самаре избежать штрафов из-за наледи на металлических желобах над пассажирскими платформами. Конструкции были обработаны специальным антиобледенительным покрытием "Форс" от саранской технологической компании ЖНФ.

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- Инновационное покрытие уже прошло испытание не только на самарском железнодорожном вокзале, но и на муниципальных объектах столицы России и топливохранилищах ПАО "Транснефть", - рассказал генеральный директор Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ Максим Чепезубов. - Разработка позволяет снижать снежную нагрузку в среднем в 2,4 раза, а также препятствует образованию наледи на 70 процентов. Эффективность антиобледенительного покрытия основана на двух компонентах: один позволяет покрытию крепко и долго держаться на обрабатываемой поверхности, а второй не дает влаге и снегу задерживаться и образовывать ледяные наросты.

Продукт из Мордовии имеет оптимальную стоимость и повышенную устойчивость к истиранию, что продлевает срок его эффективного использования на несколько зимних сезонов. Благодаря этому новинкой заинтересовалось руководство Федеральной пассажирской компании РЖД. В конце прошлого года инновационная антиобледенительная эмаль успешно прошла сертификацию во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены (ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора РФ).

Сегодня проходят натурные испытания антиобледенительного покрытия на пассажирских вагонах РЖД поезда "Москва-Воркута". Разработчики рассчитывают, что новинка позволит решить такую извечную проблему железнодорожников, как обледенение подвагонного оборудования, тем самым предотвратив возникновение многих эксплуатационных проблем.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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