В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика

Нижегородская полиция проводит проверку информации об избиении ученика одной из школ Сормовского района учителем. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве сегодня, заявление от отца школьника с жалобой на педагога поступило 15 января в отдел полиции 8 УМВД России по Нижнему Новгороду. Срок проверки продлен до 30 суток.

Подробности этой истории появились накануне в соцсетях. Со ссылкой на маму ученика сообщается, что ее сын-пятиклассник отсутствовал в школе два месяца по болезни. Когда он вышел с больничного, два дня спустя учитель решила провести тестирование для всего класса. Мальчик отказался, пояснив, что отсутствовал почти всю четверть. Учитель пыталась заставить его, а потом якобы стала бить головой о парту, вытряхнула все из портфеля, разбила телефон. Побои, как говорится в сообщении, родители зафиксировали в травмпункте, после чего невролог диагностировал ребенку невротическое ситуационно обусловленное расстройство.