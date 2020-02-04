За прошедший год на работу коллекторских агентств и микрофинансовых организаций в Прикамье поступило 389 жалоб. В ходе их рассмотрения сотрудники регионального управления ФССП выявили 188 нарушений действующего законодательства, что в три раза больше, чем за 2018 год.

Наиболее часто допускается превышение нормативного количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, а также некорректное общение и оказание психологического давления на должников. В попытках добиться погашения задолженности коллекторы используют все более изощренные методы. Помимо постоянных звонков они досаждают в соцсетях, причем иногда не только должникам, но и их друзьям.

В УФССП по Пермскому краю поступило две жалобы на неправомерные действия микрофинансовой компании "Лайм-Займ", зарегистрированной в Новосибирске. В частности, одна из обратившихся сообщила в надзорный орган, что коллекторская организация пыталась взыскать с нее задолженность путем рассылки в соцсети сообщений от имени незнакомца. Он направлял ее друзьям сообщение следующего содержания: "Привет. Помнишь меня?" При переходе по ссылке получатели сообщений попадали на его страницу, где находился коллаж из нескольких фотографий заявительницы с комментарием: "Не занимайте ей денег!!! Загасится, потом еще и права качать начнет!"

- Наши сотрудники связались с администраторами социальной сети и установили, что IP-адрес, с которого был создан обличительный аккаунт, принадлежит организации "Лайм-Займ", а страница зарегистрирована одним из ее работников, - пояснил глава пресс-службы УФССП по Пермскому краю Иван Ушаков. - Пытаясь вернуть просроченную задолженность, коллекторы нарушили сразу несколько положений федерального закона N 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Суд признал компанию виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил ей наказание в виде штрафа. В общей сложности недобросовестные коллекторы теперь обязаны перечислить в доход государства более 100 тысяч рублей.

Еще один гражданин пожаловался на то, что коллекторы звонят его родственникам и сообщают о его неисполненных обязательствах. Их телефонные номера были указаны по требованию кредитора в договоре займа и в дальнейшем предоставлены взыскателям. При этом коллекторы оказывали на должника психологическое давление, угрожая передать информацию его работодателю.

Арбитражный суд признал коллекторскую организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере 70 тысяч рублей. Всего за прошлый год по фактам противоправных действий коллекторских агентств в Прикамье составлено 147 протоколов об административных правонарушениях, 94 из них рассмотрены в судах.

В результате административные штрафы на общую сумму четыре с половиной миллиона рублей были наложены на 49 юридических лиц. Для сравнения: в 2018 году общая сумма штрафов в отношении недобросовестных коллекторов не превысила одного миллиона рублей. В УФССП России по Пермскому краю напоминают, что на противоправные действия коллекторов в ведомство можно подать письменную жалобу, к которой необходимо приложить документы, подтверждающие ее обоснованность. Такими документами могут быть, например, справки о детализации телефонных звонков или аудиозаписи переговоров со взыскателями.